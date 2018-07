Ihr kennt das: Man arbeitet und arbeitet, bis die Netzteile glühen, aber zum Pausemachen kommt man nicht. Heureka! Einfach aus der Not eine Tugend machen und zwei Toastscheiben, mit Schinken und Käse gefüllt, zwischen die Netzteile legen. Ta-dah! In nullkommanichts ist das köstliche Büro-Tostada fertig und man kann gestärkt weiterknechten. Machen wir hier immer so.