Über Freundschaft …

Liebe Stadtkinder,

das Titelthema des September-Stadtkinds beschäftigt sich mit der Freundschaft. Dass dieser Begriff nicht gleichfalls die Beziehung verwandter Menschen bezeichnet, ist noch gar nicht so lange her. Bis ins 16. und 17. Jahrhundert hat man in Deutschland nicht zwischen „erworbener“ und „angeborener“ Freundschaft unterschieden. Das hat sich sehr verändert. Was für ein Glück! Da gäbe es doch ein paar Verwandte, mit denen man auf gar keinen Fall befreundet sein möchte … Mehr zu dem Thema im neuen Stadtkind!

Ansonsten, wie immer, tiefgründige Beiträge!

Und natürlich, in gewohnter Qualität, Termine, Kulturtipps und einen dicken, fetten Veranstaltungskalender!

Also, ab zum Kiosk!