Es ist arschkalt!

Damit nicht noch mehr Menschen erfrieren, geht bitte eure Schränke durch:

Am Freitag und Samstag (25.+26.01.) stehen Vertreter der Obdachlosenhilfe Hannover und der Hannoverschen Initiative obdachloser Bürger von 10-18 Uhr auf dem Opernplatz und sammeln alles, was wärmt (Isomatten, Schlafsäcke, Decken, warme Kleidung, warme Schuhe, dicke Socken, lange Unterhosen, Wollstrumpfhosen etc.).

Caritas und Malteser bieten mit ihren Kältebussen jeweils gegen 18.30 Uhr am Raschplatz sowie um 20 Uhr am Kröpcke eine heiße Suppe, Vollkornbrot, Tee und Kaffee sowie eine medizinische Basisversorgung an. Bei Bedarf wird auch hier warme Kleidung verteilt. Malteser und Caritas ergänzen damit das bestehende

Projekt der Johanniter. Dazu sind Spenden aus der Bevölkerung sehr willkommen: Gesucht werden

Schlafsäcke, Isomatten, Rettungsdecken aus Verbandskästen, Handschuhe, Mützen, neuwertige Unterwäsche, Thermoskannen und -becher und Ähnliches. Bitte keine Oberbekleidung! Abgabe im Haus der Caritas, Leibnizufer 13-15, 30169 Hannover, während

der Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 8-16 Uhr, Mittwoch 9-18 Uhr,

Freitag 8-13 Uhr.