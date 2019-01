Stadtkind bildet!

Was (zum Teufel) sind Beginen?

Wer am Leibnizufer und an den Nanas vorbeikommt, dem fällt der Beginenturm am Historischen Museum ins Auge. Schon ein imposantes Ding – durch seine außergewöhn­liche Schalenform sieht er von hinten anders aus als von vorne. Aber warum der Name, Beginenturm? Was sind Beginen? Die Antwort: Beginen sind Nonnen ohne Klos­ter. Diese Frauenbünde waren vor allem ein Phänomen des Mittelalters, sie pflegten ein religiöses und eheloses Leben in der Gemeinschaft, aber sie verpflichteten sich nicht der Klausur eines Ordens. Und der Turm, der in erster Linie als Wehrturm an der alten Stadtmauer diente, wurde im 14. Jahrhundert auf dem Gelände der örtlichen Beginen-Gemeinschaft errichtet. Übrigens: ein männliches Pendant zu den Beginen gibt es auch, man nennt sie Begarden oder auch Lollarden.

Wisst ihr Bescheid!

Text: Jannik Micus