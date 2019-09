Heute startet eine neue Plogging-Runde mit prominentem Unterstützer: Christoph Dannowski wird 1,5 Stunden mit anderen Ploggern Müll sammeln. Zeitgleich und währenddessen: „fill the bottle“, der neue, echt mal sinnige Social-Media-Trend, bei dem Zigarettenkippen in Flaschen gesammelt werden. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Freizeitheim Ricklingen.

Infos zum Trend Plogging und weitere Termine finden sich hier: www.eichels-event.com/ plogging