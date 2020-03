5th Avenue Restaurant

Das Restaurant im Sheraton Hotel residiert im ehemaligen Tintenkeller der Pelikan-Fabrik und kann auf Alleinstellungsmerkmale wie neun Meter hohe Decken und Säulen sowie eine komplette Fensterfront stolz sein, die für viel Licht und für den Blick auf die von rotem Backsteingebäude umgebene Innenhofterrasse sorgt. Über eine imposante Wendeltreppe gelangt man hinunter in das Restaurant mit modernem Loft-Ambiente. Hier, wo einst die weltbekannten Füller hergestellt wurden, präsentieren sich Klassiker und Newcomer von regional über international bis Genuss auf Amerikanisch. Und das ist beileibe nicht nur den Hotelgästen vorbehalten: Frühstück mit der besten Freundin, ein entspanntes Dinner oder Schlemmer-Buffets lassen sich in dem hippen Großraumrestaurant ebenso genießen wie der Quick Business Lunch, den wir getestet haben.

Der Mittagstisch, der hier unter der pink beleuchteten Großstadt-Skyline natürlich einen amerikanischen Titel trägt, wird von Montag bis Freitag zwischen 12 und 15 Uhr angeboten. 9,90 Euro kostet die Basis-Variante des Quick Business Lunches inklusive einem Softgetränk, der sich gut für die Mittagspause oder ein Business-Meeting vor exklusiver Kulisse eignet. Online kann man das aktuelle Wochenmenü einsehen, das täglich zwei wechselnde Gerichte zur Auswahl stellt, auf Wunsch kann man die Soup of the Day und einen grünen Beilagensalat dazubekommen. Wir wünschen beides und es wird uns bald eine sehr milde, nur dezent nach Kürbis schmeckende, dafür mit kräftiger Kresse und famos salziger Röstbroteinlage peppig gemachte Suppe serviert (3 Euro).

Das Putenfleisch auf dem ersten Hauptspeisenteller ist schön mit Rosmarin und Knoblauch aromatisiert und weist wirklich einigen Geschmack auf, was bei Pute nicht oft der Fall ist, zudem gesellt sich ein vielfältiges Basilikumpesto zur Bratensauce, ohne dass einzelne der zahlreichen Komponenten überflüssig werden. Auch daran, dass die beigelegte Mozzarella-Tomaten-Kombination nicht – wie leider sehr üblich – auf dem Fleisch zähgegrillt wurde, sondern darunter ihre Saftigkeit zum Risotto geben darf, erfreut sich unser Magen. Mit den Blättern des Beilagensalates (könnte mehr sein für 3,50 Euro) und Kräutern wie Kerbel & Co eine vernünftige Variante des sonst oft lieblosen Gerichts. Den Pasta-Teller zieren ebenfalls zartgrüne bis lila Kräuterflocken, die farblich mit den Wassergläsern und den extravaganten Deckenlampen korrespondieren. Die großzügige Penne-Portion ist mit reichlich cremiger Sauce bedeckt, die eine solide Schärfe und eine zurückhaltende Gorgonzolanote mitbringt. Neben den bissfesten und üppigen Brokkoli-Rösschen, viel Parmesan und kleinen Roma-Grilltomaten sind kalte Tomatenwürfelchen zu finden, was das Nudelgericht mit einem Frische-Kniff abrundet. Zum Abschluss lassen wir uns eine Pflaumentarte mit originellem, nun deutlich intensiverem Kürbis-Eis, Nüssen, geeisten Johannisbeeren und Minzspuren schmecken und sinken zufrieden in die komfortablen türkisen Restaurantsessel.

Hier einmal zum American Breakfast (Montag bis Freitag von 6.30 bis 10.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 7 bis 11 Uhr für 25 Euro inklusive Heißgetränken, frischen Säften, Smoothies und Secco), zum Osterbrunch (am 12. April), Muttertagsbrunch (am 10. Mai) oder Spargelbrunch (am 3 1. Mai) für jeweils 35 Euro inklusive Heißgetränken hereinzuschauen, können wir uns gut vorstellen – oder für eine weitere geschmackvolle Mittagspause. Anke Wittkopp

5th Avenue Restaurant im Sheraton Hannover Pelikan Hotel

Pelikanplatz 31, 30177 Hannover

Tel. (0511) 9093869

5-avenue.de

Öffnungszeiten: Mo – Fr 6:30-22:30 Uhr, Sa+So 7-22:30 Uhr