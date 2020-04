Das erste Mal ernsthaft mit Nadel und Faden gearbeitet hat Kimberly Jones im August 2017, als sie sich vornahm, zur Einschulung ihrer Tochter eine Schultüte zu nähen. Bei diesem einen Projekt sollte es aber nicht bleiben, denn bald versuchte sie sich auch an Kuscheltieren und Strampelanzügen für ihren kleinen Sohn, für die sie auf Instagram viel Lob und sogar erste Bestellanfragen erhielt. Langsam reifte so die Idee zu einem eigenen Laden für handgearbeitete Kindermode heran – ein Konzept, das auch die Jury des Gründungswettbewerbs von hannoverimpuls überzeugte und mit dem „Solo Starter“-Preis ausgezeichnet wurde. Bestärkt von so viel Zuspruch wagte die Sozialpädagogin den Sprung in die Selbstständigkeit: Im Juni 2019 realisierte sie in Döhren ihr Herzensprojekt, das nach ihren beiden Kindern Emmi und Milo benannt ist.

Kein Kitsch, keine knallbunten Farben und vor allem keine Stangenware erwarten einen in dem kleinen Laden in der Fiedelerstraße. Stattdessen erzeugen die unaufdringlichen Pastelltöne der Stoffe und Möblierung sowie das große Angebot an niedlichen Spielwaren den Eindruck, ein hübsch eingerichtetes Kinderzimmer zu betreten. „Man soll sich gerne bei mir aufhalten und zum Stöbern eingeladen fühlen“, erläutert Kimberly Jones. „Mit den Spielsachen können sich die Kinder außerdem beschäftigen, während ihre Eltern mit mir das neue Kleidungsstück besprechen.“

Und das kann durchaus etwas dauern, da für jedes Unikat eine Menge Entscheidungen getroffen werden müssen. Als sie vor zwei Jahren mit dem Nähen anfing, war Jones von den schier endlosen kreativen Möglichkeiten fasziniert. Nach und nach brachte sie sich die nötigen Grundlagen bei, um ihre Entwürfe umsetzen zu können, die sich durch verspielte Motive und 3D-Details auszeichnen. „Ich versuche bei meinen Designs immer etwas unterzubringen, an dem die Kinder herumknibbeln können. Bei meinen Tiermotiven sind das zum Beispiel abstehende Fuchs- und Hasenohren oder eine Pferdemähne, die man flechten kann.“ Damit das neue Kleidungsstück auch wirklich zu einem Lieblingsteil wird, lässt sich Jones von ihren KundInnen erzählen, was die Kinder gerne mögen, um nach diesen Vorgaben die Applikationen zu gestalten. Anschließend werden Schnitt und Farben besprochen und die passenden Stoffe aus ihrem Sortiment ausgewählt. Hier können die Eltern guten Gewissens zugreifen, denn Jones setzt auf hochwertige Ökotextilmarken wie Lillestoff aus Hannover oder die Hamburger Firma Albstoffe. „Da in jedem Kleidungsstück so viel Arbeit drinsteckt, wäre es ganz unsinnig, billige Textilien zu verwenden, die schon nach wenigen Wäschen ausbleichen oder krümeln. Außerdem wird das meiste, das ich produziere, von Babys und Kleinkindern getragen – da dürfen die Stoffe natürlich nicht kratzen oder die Haut reizen.“

Neben Stramplern und Latzhosen für die Allerkleinsten näht Jones auch für Kindergarten- und Schulkinder bis 14 Jahre z.B. T-Shirts, Jacken, Kleider oder Pullover, für deren Fertigstellung sie im Schnitt zwei bis vier Wochen einplant. Seit dem 1. März betreibt sie außerdem einen Online-Shop, in dem man vorrätige Teile kaufen oder eine individuelle Wunschbestellung aufgeben kann, die dann Schritt für Schritt im Mail-Verkehr erarbeitet wird. Den Online-Versand begreift Jones aber nur als Ergänzung, denn der liebevoll eingerichtete Laden ist und bleibt ihr Hauptgeschäft. „Ich möchte meine KundInnen bestmöglich beraten, und das geht am einfachsten hier, wo man die Stoffe direkt fühlen kann. Außerdem kann ich denen, die selbst nähen wollen, Tipps geben oder ihnen schnell etwas auf der Nähmaschine zeigen.“ Für die HobbynäherInnen stellt Jones nicht nur eine Auswahl an DIY-Material bereit, sondern seit Kurzem auch eine ihrer Profi-Nähmaschinen, die man während der Öffnungszeiten mieten kann. Außerdem möchte sie demnächst AnfängerInnen-Kurse für einfache Projekte s owie ein offenes Nähcafé anbieten, das alle zwei Wochen zum gemeinschaftlichen Handarbeiten einlädt.

Für die Zukunft wünscht sich Jones, dass Emmilo noch ein wenig weiterwächst. Zum Beispiel spielt sie mit dem Gedanken, bei einem lokalen Label eine Kollektion in Auftrag zu geben, damit ihre Designs auch für Familien mit kleinerem Geldbeutel erschwinglich werden. „Emmilo soll niemals ein Riesenkonzern werden. Aber wenn sich Möglichkeiten ergeben, dass ich mein Angebot etwas stärker streuen kann, dann lasse ich mich gerne darauf ein!“ AD

Emmilo

Fiedelerstraße 5, 30159 Hannover

Tel. (0511) 530 70 176

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-14 Uhr, Do 15-18 Uhr, Sa 12-18 Uhr

www.emmilo.de und www.instagram.com/emmilo___

Fotos: Frank Rohne