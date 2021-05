Ein Drittel des Tages und somit auch ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Kein Möbelstück wird demnach intensiver genutzt als das Bett. Immer mehr Menschen entdecken deshalb die Wichtigkeit einer guten Schlafqualität und ihre positiven Auswirkungen auf das gesamte Wohlbefinden. Hier kommt Christian Lipowski mit seinem Team ins Spiel. Seit vielen Jahren arbeitet er in der Wasserbetten-Branche und ist selbst ein überzeugter Wasserbett-Schläfer.

Durch langjährige Erfahrung und eine Fortbildung zum Schlaf- und Liegediagnostiker ist er zu der Einsicht gelangt: Mit einem individuell angepassten Wasserbett tut man seinem Schlaf und damit Körper und Geist nur Gutes. Wer einmal darin geschlafen habe, so sagt er, möchte nie wieder wechseln – denn ein Wasserbett sei nicht nur viel gesünder als ein herkömmliches Bett, es sei einfach wesentlich behaglicher und angenehmer. Seit 15 Jahren führt der Wasserbetten-Spezialist das einzige Wasserbetten-Studio in Hannover City. Jahrelang war das spezielle Fachgeschäft unter dem Namen „Waterbed Discount“ bekannt, inzwischen hat es sich – rundum renoviert und mit frischem Look – weit über die Region hinaus unter dem neuen Label „Aquabest Wasserbetten“ einen sehr guten Ruf erarbeitet.

Die Geschichte des Wasserbetts geht bis in die Zeit der Wüstenvölker zurück. Die Nomaden banden mit Wasser gefüllte Schläuche aus Ziegenhaut auf die Rücken ihrer Kamele, die als Trinkvorrat dienten. Am Tag heizte sich der Wasserbalg auf und diente nachts dann als wärmende und gemütliche Schlafunterlage. Ende des 19. Jahrhunderts begannen Ärzte, mit Kautschukplanen überzogene Wasserbecken einzusetzen, um Patienten, die sich schwere Verbrennungen zugezogen hatten, schmerzlindernd zu betten. Erst in den 1960er-Jahren zog das Wasserbett dann auch in den normalen Haushalt ein. In Deutschland gewinnen die flüssig gefüllten Matratzen immer mehr begeisterte Anhänger. 2,7 Millionen Menschen schlafen hierzulande schon in einem Wasserbett.

Für Christian Lipowski und sein Team ist das mehr als verständlich, und es könnten ruhig noch ein paar mehr werden. Für das Aquabest-Team steht das Wohlbefinden der Schläfer an erster Stelle – und sie tun alles dafür, um Interessierte von den Vorzügen des Wasserbettes zu überzeugen. Am besten, man testet einfach einmal unverbindlich das Schwebegefühl eines Wasserbettes im Store und überprüft die einhellige Meinung „es sei ein bisschen wie der Himmel auf Erden“. Wer den ersten Eindruck als positiv erlebt, der kann sich darauf freuen, sein persönliches Traum-Wasserbett zu konfigurieren. Eine Auswahl aus verschiedenen Kollektionen, unter anderem aus den bei Insidern bekannten Marken Akva und Dreamtec, die alle möglichen Varianten bieten, steht im Store zum Probeliegen bereit. Das Team zeigt auf, worauf es bei der Wahl des richtigen Wasserbettes ankommt. Was viele nicht wissen: In fast jedes Bettgestell kann man ein Wasser-Schlafsystem integrieren. So gibt es weder in der Optik noch beim Komfort Grenzen für einen Bettentraum, der letztendlich perfekt auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Schlafzimmerbewohner zugeschnitten ist. Die umfangreiche persönliche Fachberatung führt von zertifizierter Schlaf- und Liegediagnostik über die Montage und die regelmäßige Wartung des Bettes zu Hause bis hin zum Not-Reparaturdienst. Als Full-Service-Partner hilft das Aquabest-Team auch beim Umzug mit dem Wasserbett, verleiht Spezialpumpen und Zubehör, versendet Pflegemittel (auch im Abo-Service) und liefert darüber hinaus Sonderanfertigungen, Spezialkissen (AntiSchnarch, AntiTinnitus, Papillon, etc.) und Spezial-Bettdecken. Hervorzuheben sind die 100 Tage Probezeit, in der der Wasserkern gegen einen anderen Wasserkern mit einer anderen Beruhigung ausgetauscht werden kann, und mit dem Rückgaberecht haben neugewonnene Wasserbettentester die volle Sicherheit!

Wenn verordnungsgemäß noch keine persönliche Terminberatung in den Aquabest-Räumen an der Berliner Allee erlaubt sein sollte, werden Services wie Beratung beim Kunden daheim, per Telefon, Zoom, Skype oder Facetime, Wartungen, Wasserbettumzug und -Reparatur sowie die Terminabholung per Click & Collect und der Pumpenverleih selbstverständlich dennoch angeboten. ● AW Foto: aquabest

Berliner Allee 47, 30175 Hannover

Tel. (0511) 8074727

www.aquabest-wasserbetten.de

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr : 10 – 18 Uhr

Mi 13 – 18 Uhr

Sa 10 – 16 Uhr