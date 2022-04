Restaurant Radieschen

Im Gartenland zwischen Linden-Nord und Herrenhausen, dort, wo sich die Nachmittage schön bei einem Spaziergang an der Sonne verbringen lassen, kehrt es sich im Vereinslokal der Kleingartenkolonie Dornröschen beschaulich ein. Auf der ruhig gelegenen Sonnenterrasse finden Gruppen bis zu einer Mannschaftsstärke von 120 Personen Platz, wir sind nur zu dritt und finden im Biergarten ein Sonnenplätzchen für einen Kaffee nach der nachmittäglichen Gracht-Runde sowie im gemütlichen Gastraum eine Speisekarte mit frisch zubereiteten Speisen der deutschen Küche und eine gediegene Atmosphäre vor.

Unter heimeligen Sprüchen wie „Hier kocht der Chef“ oder „Coffee Time“, Hannoveransichten, einer witzigen Kuckucksuhr und Bücherregalen mit Deko wie alten Kaffeemühlen werden an kunstblumengeschmückten Tischen seit zwölf Jahren bis zu 80 Personen bewirtet. Aus der Karte lacht uns gleich das Heidepfännchen an, von dem wir uns zum Auftakt die kleine Portion (für 4,90 Euro) gönnen: Die Champignons, mit Schafskäse und Brotbröseln im Ofen überbacken, aalen sich in einem Kräuterbutter-Sud mit frischem Grün, der uns ein mehrfaches „Mmmmh!“ auf die Lippen zaubert. Wer es noch suppiger mag, wählt das Hummersüppchen mit Sherry und Grönlandcrevetten, Gemüsejulien und Kräuter-Croutons (kleine Portion 4,50 Euro) – man sollte auf jeden Fall genug Appetit für eine der Vorspeisen mitbringen. Vegetarier kommen etwa bei Backkartoffeln im Folienpäckchen mit Kräuterquark, einem Salat aus Wildkräutersalat mit Gurken, Tomaten und Paprika (7,90 Euro) oder mediterranem Omelette aus Gemüse der Saison, gefüllt mit Käse und Beilagensalat (13,90 Euro) zu ihrem Glück.

Ab Mitte April werden verschiedene Spargelgerichte angeboten und ab Anfang Mai gibt es wieder frische Mai-Schollen und Gerichte mit marktfrischem Matjes. Vormerken: Am 26. Mai ist Vatertag, und da wird ab 12 Uhr zwölfjähriges Betriebsbestehen gefeiert! Von Juni bis September können sich Pilzfreunde dann über Pfifferling-Spezialitäten freuen.

Da die Stints wegen Lieferschwierigkeiten leider nicht zu haben sind, müssen wir auf dieses ersehnte Extra verzichten und nehmen stattdessen das Zanderfilet (für 19,90 Euro).

Die beiden in Butter gebratenen Zanderfilets auf mediterranem Zucchini-Paprika-Bohnen-Pilz-Gemüse sind à point gebraten und werden von einem interessanten Salat aus bunten Blättern, Roter Beete, Kraut und schmeichelhaftem Joghurtdressing begleitet. Die eigentlich dazugehörenden Folienkartoffeln haben wir gegen die knusprigeren Kartoffelplätzchen ausgetauscht, deren leider unglücklich versalzener Geschmack sich mit dem Kräuterrahm gut löschen lässt.

Auch beim Rinderschmorbraten vom Friesland-Rind (für 18,90 Euro) macht’s die Kombination: Die dezente Steinpilzsauce und der ebenso schwächelnde Apfelrotkohl werden von besagten Kartoffelplätzchen mitgesalzen, das Fleisch ist auch ohne fremde Hilfe ein Leckerbissen. Bei den Spare Ribs (für 14,90 Euro), zu denen krosse Kartoffelspalten, erfreulicher Krautsalat, BBQ-Sauce und Sour Cream gereicht werden, haben wir überhaupt nichts zu meckern. Dass er die Bratkunst offenbar beherrscht, lässt in uns den Plan reifen, dem Koch in puncto Saucen und Beilagen an einem Samstag oder Sonntag noch eine Chance zu geben – dann gibt es im Radieschen nämlich Krustenbraten am Stück zum Selbst-Tranchieren, dazu Braunbiersauce, Apfelrotkohl, Speckbohnen, Semmelknödel und Petersilienkartoffeln (ab 5 Personen mit Voranmeldung für 12,90 Euro pro Person).

An Karfreitag gibt es dagegen vor Ort von 17 Uhr bis 20 Uhr Scampis satt (wie auch jeden ersten und letzten Freitag im Monat für 22,90 Euro pro Person) und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Sekt (für 18,90 Euro) am Ostersonntag und Ostermontag von 10–12 Uhr (danach à la carte mit Oster-Extrakarte). Wer nachmittags im Berg- oder Georgengarten eine süße Lust verspürt, kann wie schon erwähnt immer gut auf ein Stück frisch gebackenen Kuchen oder hausgemachte Torte im Gartenlokal einkehren. Hier bieten sich rund um die deutschen Klassiker wie Schnitzel, Sauerfleisch, Fischspezialitäten und tolle Knollen viele nette Ideen und kleine Extras bis zum Grand-Marnier-Parfait oder zur Bubbel-Waffel mit zwei Kugeln Waldbeerjoghurteis und Schlagsahne (für 6,90 Euro). Mmmmmh!

● Anke Wittkopp

In der Steintormasch 47

30167 Hannover

Tel. (0511) 21 55 26 1

www.restaurant-radieschen.de

Öffnungszeiten:

Mi–So und an Feiertagen ab 12 Uhr geöffnet

Küche bis 19 Uhr geöffnet