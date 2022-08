Stadtkinder sind mutig, Gründungsstory 2022-08: DeinHannoverRudel

Touren für Mensch & Hund

Rebecca Pletschmüllers ist Reiseverkehrskauffrau aus Leidenschaft und leitet ein Reisebüro in Pattensen. Während der Corona-Flaute hat sie die Zeit genutzt, um sich zur Hundetourismus-Managerin ausbilden zu lassen und hat mit DeinHannoverRudel in 2021 gleich noch ein Unternehmen gegründet. Jetzt bietet die 39-Jährige tolle Touren für Hund und Mensch in der Region Hannover an, bei denen alle auf ihre Kosten kommen. Von Spaziergängen zu „Lost Places“ bis zu Kochkursen ist alles dabei. Und natürlich stehen die Vierbeiner bei allen Aktivitäten im Mittelpunkt, so wie Rebeccas Hündin Lucy.

Inzwischen bietet Rebecca mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Frau Jacqui im Schnitt drei „Rudel-Events“ im Monat an. Nach ausführlichen Gassi-Touren steht entweder ein gemeinsames Essen in einem hundefreundlichen Restaurant auf dem Programm oder die Gruppe besucht andere Startups, die etwas Besonderes zu bieten haben. So gibt es auch mal Tipps von Hundeprofis, Mobilitätstouren für den Hundebewegungsapparat oder auch Fotoshootings.

„In mein Reisebüro kommen immer mehr Menschen, die gerne Urlaub mit ihren Hunden machen wollen. Als Hundetourismus-Managerin weißt Du, welche Voraussetzungen ein Hotel, ein Campingplatz oder sogar ein Schiff erfüllen müssen, damit sich Gast und Tier wohlfühlen. Gibt es genügend Auslauf in der Umgebung mit und ohne Leine? Wie kommt man „hundefreundlich“ zum Urlaubsort? Im Kleinen setze ich jetzt alles, was ich gelernt habe, bei DeinHannoverRudel um“, berichtet Rebecca Pletschmüllers. Sie spricht mit Locations, „wie viel Hund“ sie vertragen, und sucht für ihre Kund*innen immer etwas anderes aus. So plant sie gerade für 2023 mit DeinHannoverRudel eine Gruppenreise nach Schwedisch-Lappland mit allem Drum und Dran.

Dabei sind ihr alle Menschen mit und ohne Hund herzlich willkommen. Wichtig ist, dass sich ein Vierbeiner mit anderen Hunden verträgt, dass die Tiere geimpft und versichert und die Hündinnen nicht läufig sind. „Wir haben die Gruppengrößen begrenzt, damit es für Mensch und Tier eine schöne Tour wird. Ich mag es, Menschen zusammenzubringen, ihnen die Schönheit der Natur in der Region Hannover vor Augen zu führen, Wege erlebbar zu machen, die man alleine nicht unbedingt gehen würde, und habe meist auch immer ein Leckerli für beide Seiten im Gepäck“, erzählt die Unternehmerin. Viele Touren sind inzwischen schnell ausgebucht. Das zeigt, sie ist mit ihren Ideen auf dem richtigen Weg.

Anderen Gründer*innen empfiehlt Rebecca Pletschmüllers, unbedingt loszulegen: „Wer nichts ausprobiert, kann auch nicht herausfinden, wie die eigene Idee ankommt. Und: Learning by doing – ich lerne bei jeder Tour, welche Wünsche meine Zielgruppe hat und setze sie dann um. Das macht Spaß und erweitert automatisch mein Angebot. Netzwerken ist wichtig, der gemeinsame Austausch fördert die Kreativität.“ Im Fokus stehe am Anfang das Gemeinsame und nicht der Profit. Eigene Fehler machen und daraus sowie aus den Fehlern anderer zu lernen, gehöre zum Gründungsprozess.

Rebecca Pletschmüllers hat am letzten Gründungswettbewerb Startup-Impuls teilgenommen. Durch das Bearbeiten der Anmeldeunterlagen und die Teilnahme an den Coachings und Workshops hat sie ihr unternehmerisches Profil nochmal schärfen können. Auch wenn sie nicht gewonnen hat, die Gespräche waren wichtig und hilfreich. Sie empfiehlt allen Gründer*innen, da mal mitzumachen. Es lohne sich, die eigene Idee von Außenstehenden bewerten zu lassen.

Björn Höhne, Projektleiter Gründung und Entrepreneurship bei hannoverimpuls, hat Rebecca bei der Gründung begleitet und freut sich mit der Unternehmerin, dass ihre Idee am Markt so gut angenommen wird. Ihr Fokus, Menschen zusammenzubringen, die gemeinsame Interessen teilen, sei ein Erfolgskonzept – das sie gemeinsam in der Beratung verfeinern konnten.

Kontaktdaten:

Rebecca Pletschmüllers

Im Haspelfelde 42

30173 Hannover

Tel: 017622858840

E-Mail: pletschmuellers@gmx.de

www.deinhannoverrudel.com