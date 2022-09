HOLA UTOPIA FESTIVAL und mehr im Helmkehof

BIS ZUM 11.09.2022 FINDET IN HANNOVER DAS HOLA UTOPIA FESTIVAL STATT.

Do. 08.09. sind alle Kulturfreund*innen eingeladen zur Vernissage um 19:00h.



NACHDEM IM MAI DAS THEATER AN DER GLOCKSEE MIT „I CALL IT WATER #1 SPIRIT“ IN DEN HAINHÖLZER HÖFEN ZU GAST WAR, WIRD IM SEPTEMBER AN JEDEM WOCHENENDE EINE ANDERE AUSSTELLUNG IN DER 1.000 QM GROSSEN WEISSEN HOLZHALLE ZU SEHEN SEIN.

09.-11.09.2022 ARTISTS OF HOLA UTOPIA & DENZ

17.+18.09.2022 SAMMLUNG HELMKEHOF

24.+25.09.2022 BASTAR & WELLERMANN

01.+02.10.2022 OLAF HAUSCHULZ

EINE BESONDERE VERBINDUNG VON ARCHITEKTUR UND KUNST – JEWEILS FÜR NUR 2 TAGE.



https://www.helmkehof.de