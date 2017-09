GeheimPunkt – Schatzsuchern auf der Spur

Geocaching liegt gerade voll im Trend. Daniel Pflieger von GeheimPunkt organsiert die modernen GPS-Schnitzeljagden als spannendes Marketing-Event für Unternehmen und hat sich damit zum Marktführer entwickelt.

Von den GPS-Schatzsuchen, dem sogenannten Geocaching, ist Daniel schon lange fasziniert. Er schwärmt: „Es ist einfach ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Hobby. Ich mache Geocaching inzwischen seit neun Jahren und bin immer wieder begeistert davon, was für tolle Ideen die Leute haben und wie kreativ sie sie umsetzen.“ Geocaching ist eine Art moderne Schnitzeljagd, bei der Mitspieler kleine oder große „Schätze“ verstecken. Die Geokoordinaten dieser Schätze – Caches oder Geocaches genannt – werden im Internet veröffentlicht: So können andere Mitspieler sich mit einem GPS-Gerät oder Smartphone auf die Suche nach den Caches machen. Im Unterschied dazu, dass man dies meistens zu zweit oder auch alleine tut, steht für das GeheimPunkt-Team die Begleitung ganz oben: Man trifft sich in der Gruppe und nach einer Einführung in die Nutzung der GPS-Geräte geht es los. Nun gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu lüften und an verschiedenen Orten Hinweise zu finden. So ergeben sich die Koordinaten für den nächsten Punkt, wo eine neue Aufgabe wartet. Die Gruppe kommt Schritt für Schritt dem Schatz näher.

Daniels Programm richtet sich vor allem an Geschäftskunden, wie er ausführt: „Unser Projekt ‚Kundenschatz‘ wurde speziell dafür entwickelt, mehr Besucher zu den Unternehmen zu bringen. Wir legen dafür spannende Fährten aus, die die Leute direkt zum maßgeschneiderten Kundenschatz des jeweiligen Unternehmens führen. Bei dieser Marketingstrategie sind wir Vorreiter und wurden dafür sogar vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit dem Kultur- und Kreativpiloten-Preis ausgezeichnet.“ Da verwundert es nicht, dass die Zukunftspläne nicht mehr im Dunkeln liegen, Daniel ist schon voll dabei. Er berichtet: „Derzeit arbeite ich daran, insbesondere bundesweit vertretene Unternehmen als Kunden zu gewinnen – die verschiedenen Standorte könnten dann einheitlich dasselbe Geocaching-Programm verwenden. Daneben schreibe ich ein Buch über Geocaching-Marketing, das erste überhaupt in dieser Richtung. Es soll auch einen Online-Kurs geben, in dem die Leute Schritt für Schritt an das Thema herangeführt werden.“ Auch nach einem Tipp für andere Gründungsinteressierte muss der erfolgreiche Schatzsucher nicht lange buddeln: „Tut, was Spaß macht! Wer gründen möchte, sollte sich nicht primär darauf konzentrieren, wie viel Geld er mit seiner Idee verdient. Viel wichtiger ist, dass man mit Leidenschaft dabei ist. Alles andere ergibt sich irgendwann von selbst.“

Zu der Betreuung durch hannoverimpuls befragt, fällt ihm abschließend ein: „hannoverimpuls war eine große Unterstützung für mich. Durch die Zusammenarbeit sind wertvolle Kontakte entstanden, etwa zu den Redaktionen von Zeitungen und Radiosendern. Das hat mir sehr viele Türen geöffnet. Ich bin auch Mitglied im kre|H|tiv Netzwerk von hannoverimpuls – eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen und weiterzubilden.“

