Liebe Stadtkinder,

Neid, eine Sünde, die es gar nicht gibt. Ja, wirklich wahr! Niemand ist neidisch. Jedenfalls sagen das die meisten, wenn man mal in die Runde fragt: „Wann warst du zuletzt so richtig neidisch?“ „Keine Ahnung, nie, nicht so meine Baustelle.“ Neidisch sind ganz offensichtlich immer nur die anderen. Diesem Gefühl auf die Spur zu kommen, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Und trotzdem leidet unsere Gesellschaft darunter. Mehr dazu in unserer April-Ausgabe!

*** Und sonst so? ***

… Illi schießt und trifft nicht: Alice Schwarzer, die Hüterin des einzig wahren Feminismus und ausgewiesenste Männer-Kennerin des vergangenen und dieses Jahrhunderts. Ein Titaninnen-Gespräch.

. … Der besondere Laden ist definitiv 25music, den es nun doch weiter gibt – und das ist sehr gut so!

… Jens Spahn hat gut gebrüllt und in unserem offenen Brief bekommt er natürlich unsere wohlfeile Unterstützung.

… Politisch wollen wir zwar nicht aus dem Sozialstaat aussteigen, sehr wohl aber aus dem Geschäft mit Waffen.

… Im Gespräch ist bei uns Andreas Burckhardt, der musikalische Leiter der Tonhalle Hannover.

Und wie immer: Termine, Kulturtipps und ein dicker, fetter Veranstaltungskalender, alles in echt und auf Papier.