Nach „imPULS I. En France“ und „imPULS II. Phantasmagorical Movements“ stehen sie im April erneut in Hannover auf der Bühne: Das Flex Ensemble beendet seine Kammermusikreihe „imPULS 2017/2018“ mit einem Abschlusskonzert der besonderen Art. Mit „imPULS III. Think Big“ präsentiert das Quartett auch diesen Monat wieder seine hohen musikalischen Qualitäten – und es wird unerwartet sexy.

Bereits im Jahr 2012 haben sich die vier MusikerInnen des Flex Ensemble in Hannover kennen gelernt und sie kehren seither immer wieder in die Landeshauptstadt zurück. Kana Sugimura (Violine), Anna Szulc-Kapala (Bratsche), Martha Bijlsma (Cello) und Endri Nini (Klavier) sind ehemalige StudentInnen der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) und StipendiatInnen der Villa Musica. Sowohl die intensive Betreuung durch Oliver Wille und Marcus Becker als auch die Zusammenarbeit mit einflussreichen Mentoren wie Günther Pichler, dem Artemis Quartett und dem Juilliard String Quartet formte die MusikerInnen zu einem hervorragenden Ganzen. Seit der Gründung des Ensembles gehören sie regelmäßig zu den Preisträgern vieler internationaler Auszeichnungen, so erhielten sie unter anderem bereits den ersten Preis und den Sonderpreis des Internationalen Schumann Kammermusikpreises Frankfurt.

Durch eigene Interpretationen von klassischer Musik und neuen Aufführungsformen sowie Kooperationen mit Tänzern und Videokünstlern bekommt das Ensemble seit Jahren internationale Anerkennung und erfreut sich einer immer größeren Bekanntheit. Lodz (Polen), Triest (Italien), Amsterdam (Niederlande), Pristina (Kosovo) – die Liste der Spielorte, die das Quartett mit seinen aufregenden musikalischen Präsentationen bereist, ist umfangreich. Und groß ist immer auch die Begeisterung des Publikums vor Ort – klassische Werke zum Sehen, Hören und Staunen.

Im Jahr 2014 veröffentlichten die Musikerinnen ihre Debüt-CD „The Arrival of Night“ beim Label GENUIN Classics. Die CD umfasst unter anderem Werke von Komponisten wie Johannes Brahms, Astor Piazzolla und Stephen Hartke. Im selben Jahr fand zum ersten Mal das Chamber Music Fest Rheinhessen statt. Das Quartett ist Gründer dieses Festivals und hat zudem die künstlerische Leitung.

Die Lust zum Experimentieren und insgesamt die Idee, den eigenen und außergewöhnlichen Stil einem buntgemischten und nicht allein klassisch interessierten Publikum vorzustellen, formte in der Konzertsaison 2016/2017 die Kammermusikreihe „imPULS“ in Hannover. Mit „imPULS III. Think Big – Unerwartet sexy!“ beendet das Quartett nun diese Kammermusikreihe für die aktuelle Saison. Für das große Finale stellen sich die vier MusikerInnnen noch einmal einer ganz besonderen Herausforderung: Beethovens dritte Sinfonie, die den Beinamen „Eroica“ trägt. Sie wird eigentlich eher von Orchestern gespielt und bietet der kleinen kammermusikalischen Besetzung des Ensembles nun die Möglichkeit, dem Publikum eine neue Seite des berühmten Meisterwerkes zu zeigen. Ergänzt wird das Programm mit Brahms Klavierquartett op. 25.

Das Konzert findet am Sonntag, 22. April um 18 Uhr im

Joseph-Joachim-Saal im Künstlerhaus Hannover statt.

Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Reservierungen

über info@flexensemble.com.

Text: Marie Veenhoven

Foto: Tim Klöcker