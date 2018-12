Über den verpassten Moment

… Warum manche einfach nicht gehen (wollen)

Liebe Stadtkinder,

Wer Mist macht, muss gehen. Oder? Also wenn jemand beispielsweise Tausenden von Autofahrern perfide manipulierte Dieselmotoren andrehen würde, die dank explodierender Abgaswerte bald schon nicht mehr in die Innenstädte einfahren dürften, dann würde der doch demütig die personellen Konsequenzen ziehen und… Oder wenn jemand vorschnell eine haltlose Manipulations-Theorie über ein Internetvideo verbreiten würde, die sofort von den eigenen Mitarbeitern widerlegt wird, dann… Okay, aber wenn sich herausstellt, dass einen die Skandale im eigenen Haus hoffnungslos überfordern, man nicht in der Lage ist, ein Machtwort zu sprechen, einfach nicht mehr Herr der Lüttje Lage ist, dann würde man doch einsehen… Tja – immer ist er so verflixt schnell verstrichen, der Moment, in dem man sich noch mit Würde zurückziehen könnte und damit wenn schon nicht Kompetenz, so doch immerhin die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis beweisen würde. Stattdessen bleiben viele einfach sitzen. Kleben, würden manche wohl eher sagen. Sie lassen alle Kritik ungerührt an sich abperlen. Wie bekommt man das hin? Ist das einfach galoppierende Selbstüberschätzung als Folge der Macht? Verliert man den Blick für die Realität? Merkt man gar nicht, dass man längst fehl am Platze ist?

