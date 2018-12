X-tra: Kulturlust Juni 2019

Herrenhäuser Gärten

01. Juni

Internationaler Feuerwerkswettbewerb: Brasilien

Ab 18.30 Uhr Rahmenprogramm, bei Anbruch der Dunkelheit beginnt das Feuerwerk. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Gilde Parkbühne Hannover

01. Juni

Dieter Thomas Kuhn & Band

Er begeistert immer wieder aufs Neue mit neuen Outfits, neuer Bühnendeko, neuen Songs, neuen CDs – und bleibt sich dabei doch immer treu. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.de.

Kesselhaus Lauenau

01. Juni

Gingkoa

Zusammen machen Ginkgoa alias Nicolle Rochelle und Antoine Chatenet eine farbenfrohe musikalische Mischung aus französischen Songs mit amerikanischen Vibes und amerikanischen Songs mit französischem Touch, die vor allem eines sein sollen: tanzbar! Ihre musikalischen Einflüsse liegen in den eingängigen Melodien des Pop, dem Swing des alten New York und reichen bis zum modernen Elektro. Inspiriert von Künstlern wie Caro Emerald oder Caravan Palace, sind Ginkgoa live ein echtes Erlebnis! Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.kesselhauslauenau.com.

Neues Rathaus

03. bis 27. Juni

Obdachlosigkeit im 2. Weltkrieg

Ausstellung in Kooperation mit Asphalt im Bürgersaal. Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

Pavillon Hannover

04. bis 06. Juni

Klatschmohn – Das inklusive Theaterfestival

Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

Expo-Plaza

05. Juni

KISS

Die Ikonen des Rock auf Abschiedstournee. Ab 19:30 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



NDR, Großer Sendesaal

06. und 07. Juni

Freistil: Joy Denalane und die NDR Radiophilharmonie

Zum Saisonfinale der Reihe trifft die NDR Radiophilharmonie auf eine der herausragenden Sängerinnen des deutschen Soul: Joy Denalane. Mit Songs aus ihrem letzten Album „Gleisdreieck“ wird die Singer-Songwriterin mit Orchester im Großen Sendesaal zu hören sein. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.ndr.de.

Am Markte

07. und 08. Juni

Bierfest

Mehr Infos unter www.hannover.de.

Georgengarten

07. bis 10. Juni

Gartenfestival Herrenhausen

Mehr Infos unter www.hannover.de.

Innenstadt und Opernplatz

08. und 09. Juni

CSD Hannover

Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender- und Queer-Menschen und Freunde treffen sich zur Parade und zweitägigem Straßenfest. Mehr Infos unter www.csd-hannover.de.

Schloss Landestrost

13. Juni

Dikanda

Die polnische Folklore-Band hat ihren eigenen Weltmusikstil geschaffen: aus der Musik vom Balkan, aus Israel, Kurdistan, Weißrussland und Indien. Aber vornehmlich ist es die spielerische Energie und Freude an der Musik vom Balkan und der Roma, die ihre Musik prägt. Ob krachende Polka, zarte Ballade oder orientalische Anmut – diese virtuose Band spielt voller glühender Emotionalität und Lebensfreude. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost.

Galerie Herrenhausen

13. bis 17. Juni

Festwoche Agostino Steffani

Konzerte. Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

Diverse Museen

15. Juni

Nacht der Museen

Ein abwechslungsreiches Programm wartet auf das Publikum: Führungen, Mitmach-Aktionen für die ganze Familie, Lesungen, Performances oder Kurzfilme. Der Streifzug durch Hannovers gesamte Ausstellungslandschaft. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Kröpcke und Georgstraße

15. Juni

Blaulicht Meile

Hannovers Retter stellen sich vor. Ab 11.30 Uhr, mehr Infos unter www.hannover.de.

Kinderwald

15. Juni

Sommerfest

Von 14-17 Uhr, mehr Infos unter www.kinderwald.de.

Marktplatz an der Marktkirche

15. und 16. Juni

23. Markt für Kunst, Handwerk und Design

In atmosphärischem Altstadtambiente zwischen mittelalterlicher Marktkirche und historischem Alten Rathaus werden wieder über 60 Kunsthandwerker und Designer aus ganz Deutschland auf dem Marktplatz ihre hochwertigen Unikate und Kleinserien aus verschiedenen Gewerken des Kunsthandwerks und Designs zeigen. Handwerkliches Können und künstlerische Gestaltungskraft stehen im Vordergrund und machen einen Besuch des Marktes zu einem besonderen Erlebnis. Von 11-18 Uhr, mehr Infos unter www.kunsthandwerkunddesign-hannover.de.

Messegelände Hannover

15. bis 23. Juni

IdeenEXPO

Unter dem Motto „Mach doch einfach“ steht die siebte IdeenExpo: Rund 250 Aussteller, über 650 interaktive Mitmach-Exponate, mehr als 700 Workshops sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm machen Lust auf Europas größtes Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik. Der Eintritt zur IdeenExpo – auch zu allen Live-Konzerten mit Top Acts – ist frei! Mehr Infos unter www.ideenexpo.de.

Eisfabrik

16. Juni

Auch am 17. + 18. Juni

Futur 3: Shit Island

Gastspiel. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.commedia-futura.de.

Swiss Life Hall

18. Juni

The Beach Boys

Nach ihrer ausverkauften Tour 2017 kehren die legendären Beach Boys mit allen großen Hits für 9 Konzerte zurück nach Deutschland! Ab 19.30 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de/.

Swiss Life Hall

19. Juni

Slash

Slash, der weltbekannte Gitarrist der Rockband Guns N‘ Roses, tritt 2019 in der Swiss Life Hall auf. Das Konzert ist eines von vier Deutschlandkonzerten auf seiner „Living The Dream“-Tour. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.de.



Capitol

20. Juni

Lena

Veröffentlichung der neuen Single „Thank You“ und Ankündigung des Albums „Only Love, L“. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de/.de.



TaM TaM Kleinkunstbühne

20. Juni

Philip Simon: Meisenhorst

Staatsbürgerkunde mit Philip Simon ist drastisch und unterhaltsam: in seinem neuen Programm führt der niederländisch-deutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt als Progression in bundesdeutschen Köpfen. Mit den Waffen der Sprache, punktgenau und mit jeder Menge Humor seziert Philip Simon die bewegendsten Artikel des Grundgesetzes. Philosophisch werden Kant, Nietzsche und Bruce Lee zitiert, und gemeinsam mit ihnen ruft er zum bürgerlichen Widerstand gegen die Meisen in der eigenen Voliere auf. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.tamtamkleinkunst.de

Diverse Bühnen

20. bis 30. Juni

Festival Theaterformen

Elf Tage, die es in sich haben: über 100 Programmpunkte mit Theater aus aller Welt, Live-Musik im Festivalzentrum zwischen Künstlerhaus und Schauspielhaus und einem ausgeklügelten Rahmenprogramm mit Aufwärmtrainings, Cool-downs und Diskussionen. Das Festival Theaterformen ist eines der größten Festivals für internationales Theater in Deutschland – aus Ägypten, Argentinien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Litauen, Russland, Simbabwe, Syrien und den USA kommen 2019 die Aufführungen, die deutsch und englisch übertitelt und auf den Bühnen des Staatstheaters und in der Stadt zu sehen sind. Festivaleröffnung am 20.06. im Schauspielhaus mit Stückpremiere und anschließendem Live-Konzert im Festivalzentrum. Programmveröffentlichung und VVK ab 25. April auf http://www.theaterformen.de.



Innenstadt

21. Juni

Fête de la Musique 2019

Hannover feiert an über 35 Bühnen-Standorten (in- und outdoor) und mit rund 2.500 Musikerinnen und Musikern – lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Herkunft aus Jazz, Klassik und Soul bis hin zu Rock, Pop und Elektro. Von 13-23 Uhr, mehr Infos unter www.hannover.de/fetedelamusique.



Diverse Orte

22. bis 29. Juni

Chortage Hannover

Das chormusikalische Kaleidoskop auf Spitzenniveau beginnt am 22. Juni um 19.30 Uhr mit dem Auftaktkonzert mit molto cantabile (Luzern/Schweiz) und I vocalisti (Lübeck) in der Christuskirche Hannover. Zum dritten Mal wird es ein MitSING-Konzert geben: Mit „Samson” mit der NDR Radiophilharmonie steht im Großen Sendesaal erneut ein Oratorium von Georg Friedrich Händel auf dem Programm. Mehr Infos unter www.chortage-hannover.de.



NDR, Großer Sendesaal

23. Juni

Mitsing-Konzert: Samson

Das Stück von Georg Friedrich Händel mit der NDR Radiophilharmonie, dem Norddeutschen Figuralchor, Nicholas McGegan (Dirigent), und diversen Solistinnen und Solisten zusammen singen. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter http://www.ndr.de/.



TUI Arena

25. Juni

Udo Lindenberg

Panik-Rocker Udo Lindenberg geht mit neuem Programm auf Tour und zeigt, was er auf der Bühne so alles kann. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.de.

Schützenplatz

28. Juni bis 07. Juli

Schützenfest Hannover 2019

Zahlreiche Schausteller, Fahr- und Belustigungsgeschäfte und eine Vielzahl kulinarischer Imbissstände sorgen für den Mix aus Nervenkitzel, guter Gastronomie und Schützentradition. Mehr Infos unter www.schuetzenfest-hannover.de.

Pferderennbahn Neue Bult

29. Juni

VGH-Steelman

Über abwechslungsreiche und kraftraubende Hindernissen geht es kreuz und quer über die Rennbahn und ihre Außenanlagen. Mit der Verlegung in den Sommer ändert sich auch der organisatorische Rahmen der spektakulären Cross-Adventure-Herausforderung: Ein buntes Bühnenprogramm und die Übernachtungsmöglichkeit am Veranstaltungsgelände sorgen für Festival-Stimmung. Ob allein oder im Team, verkleidet, just for fun oder sportlich ambitioniert – ein sportliches Erlebnis der ganz besonderen Art. Ab 11 Uhr, mehr Infos unter http://www.steelman-hannover.de.

Park der Sinne

30. Juni

GartenKlang – Hörfest im Park der Sinne

Vogelgezwitscher, Wasserplätschern, Blätterrauschen – die Natur ist voller zauberhafter Geräusche. An einem Tag bringen Gartenregion und Hörregion den Park der Sinne zum Klingen und laden zu einem Hörfest mit Livemusik, Klangspielen, Garten- und Kinderaktionen ein. Der Eintritt ist frei. Ab 11 Uhr, mehr Infos unter www.hörregion-hannover.de.

Schloss Landestrost

30. Juni

Al Mi´raje la Comedia Divina

Ein Ensemble von italienischen, persischen und deutschen Musikerinnen und Musikern begibt sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Hölle, den Läuterungsberg und das Paradies. Die Konzertbesucherinnen und -besucher wandeln im Schloss von Raum zu Raum und bei schönem Wetter durch den Amtsgarten und erleben musikalische Stationen, die Parallelen von Dantes göttlicher Komödie zu den Schriften Ibn Arabis ziehen. Herausragende Gesangs- und Instrumentalkünstlerinnen und -künstler spielen Musik der Ars nova, persisch-arabische Improvisationen und zeitgenössische Kompositionen und Klangbearbeitungen. So entsteht eine zeitlose Geschichte voller emotionaler Bandbreite und ungeahnter Verbindungen. Ab 17 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost.