X-tra: Kulturlust Mai 2019

Ballhof I

01. Mai

Klangbrücken Festival 2019

Pulse of Nature

Eröffnungskonzert mit musica assoluta zu Steve Reich (*1966) mit Werken von Olivier Messiaen, Johann Sebastian Bach, Thorsten Encke und Steve Reich („Eight Lines“, 1983, für Ensemble). Ab 19.30 Uhr, Einführung ab 18.30 Uhr, mehr Infos unter http://www.musica-assoluta.de/.

Diverse Bühnen

04. Mai

Lange Nacht der Theater

Eine ganze Nacht lang kann man die Vielfalt, Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit der hannoverschen Theaterszene erkunden. Dabei wirken mit die großen wie die kleinen, die bekannten wie die unbekannten, die staatlichen und die privaten, die subventionierten und die nicht geförderten Bühnen. An über 30 Spielorten werden jeweils 30-minütige Vorstellungen präsentiert. Von 18 bis 24 Uhr, mehr Infos unter http://www.langenachtdertheater-hannover.de.

Swiss Life Hall

04. Mai

Eisbrecher

Tour zum neuen Album „Ewiges Eis“. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.de.

NDR, Großer Sendesaal

04. Mai

Dianne Reeves

Fast jedes ihrer Alben seit Beginn des neuen Jahrtausends wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Doch eigentlich muss man die amerikanische Jazzdiva, deren Platz im Musikerolymp schon längst gesichert ist, live erleben! Ihre Bühnenpräsenz, ihre Spontaneität, ihre zugleich elegante und entspannte Art, mit dem Publikum zu kommunizieren, sowie natürlich ihre betörende Stimme kreieren noch in der größten Halle die intime Atmosphäre eines Jazzkellers. Setzt Dianne Reeves zur Improvisation an und lässt ihre Stimme durch den Saal fließen, wird alles rundherum unwichtig. Mit ihrer Band versteht sie sich blind, die ausgezeichneten Sidemen begleiten sie lässig und doch perfekt, lassen ihrer Stimme größte Freiheit und geben ihr Halt. Das ist Soul, das ist Jazz! Ab 19.30 Uhr, mehr Infos unter www.promusica-hannover.de.

Staatsoper Hannover

05. und 06. Mai

Sinfoniekonzert 2018/2019

Das 6. Sinfoniekonzert findet im Rahmen des diesjährigen „Klangbrücken“-Festivals und unter der Musikalischen Leitung von Jonathan Stockhammer statt. Im Fokus des Festivals steht der 1936 in New York geborene Steve Reich, einer der originellsten Pioniere der „minimal music“, dessen Werke auch jenseits der Neue-Musik-Szene große Beachtung gefunden haben, ja zum Teil geradezu populär geworden sind. Mit dem Stück „The Desert Music“ von 1984 präsentiert das 6. Sinfoniekonzert eines der groß dimensionierten Werke für Orchester und Chor, das auch ein Beispiel für die Behandlung politischer Themen in Reichs Schaffen ist. Mehr Infos unter http://www.staatstheater-hannover.de.

Theater am Aegi

07. Mai

Wahnsinn!

Auch vom 08. bis 12. Mai

Große Hits und ganz viel gute Laune. Das Musical mit den Songs von Wolfgang Petry. Am 08.-10.05 ab 20 Uhr, am 11.05. ab 15 Uhr und 20 Uhr, am 12.05. ab 14.30 Uhr und 19 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de.

TUI Arena

07. Mai

George Ezra

Britischer Singer-Songwriter. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Swiss Life Hall

07. Mai

Gentleman

Der Kölner Reggae-Künstler war mit seinem aktuellen Best-Of-Album „The Selection“ wochenlang in den deutschen Charts vertreten. 2019 wird ein neues Album von Gentleman erscheinen. Nach über 20 Jahren Bühnenerfahrung mit weit über 1000 Shows weltweit war die Zeit wirklich reif, um einen kleinen musikalischen Überblick des Kölner Ausnahmekünstlers auf einen Tonträger zu packen. Ab 19.30 Uhr, mehr Infos unter www.livingconcerts.de.

Pavillon

08. Mai

Avishai Cohen Trio

Avishai Cohen ist nicht nur einer der besten Bassisten weltweit, sondern auch ein außergewöhnlicher Komponist und Sänger. Auf seinem neuen Album „1970“ beweist Cohen erneut seine künstlerische Vielseitigkeit. Zum ersten Mal auch mit E-Bass zu hören, geht er seinen Weg als Sänger und Songwriter konsequent weiter, vertraut mehr noch als zuvor auf die Wirkung seiner Stimme. Auch mit seinem phänomenalen Trio ist er weiterhin auf Tour. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.pavillon-hannover.de.

Klagesmarkt

08. Mai

Auch am 22. Mai, 05. + 19. Juni, 03. + 17. Juli, 07. + 21. August, 04. September,

der 18. September ist Ausweichtermin bei Absage eines anderen Termins

Skate by night 2019

Tour auf Inlineskates, Streckenlänge ca. 18-22 km, Skateverleih ab 18.30 Uhr (kein Verleih von Schützern!). Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover.skatebynight.de.

Neues Theater

09. Mai

Dänische Delikatessen

Schwarze Komödie, für die Bühne bearbeitet von Florian Battermann und Jan Bodinus. Da sich Bjarne und Svend eröffnen ihre eigene Schlachterei, aber leider bleiben die Kunden aus. Doch es kommt noch schlimmer: Bei Reparaturarbeiten wird versehentlich ein Elektriker über Nacht im Kühllager eingeschlossen. Svend gerät daraufhin in Panik und beginnt, den gefrorenen Elektriker zu Filets zu verarbeiten und diese zu verkaufen. Als Bjarne davon erfährt, ist er entsetzt. Entgegen der Abmachung, die steif gefrorenen Überreste des Elektrikers in der Knochenmühle verschwinden zu lassen, verkauft Svend die „besonders zarten Filets“ weiter – und diese entwickeln sich schnell zum absoluten „Renner“, sodass der Laden brummt. Nachschub muss her! Aber woher nehmen, wenn nicht morden? Premiere, ab 20.15 Uhr, danach bis zum 06. Juli, Di-Do ab 20.15 Uhr, Fr+Sa ab 17 Uhr und 20.15 Uhr, So ab 17 Uhr, mehr Infos unter http://www.neuestheater-hannover.de.

TUI Arena

10. Mai

DJ Bobo

mit seiner neue Show „KaleidoLuna“. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.de .

Schloss Landestrost

10. Mai bis 16. Juni

Terra Incognita

Die 36 Teilnehmenden des Atelierspaziergangs 2019 zeigen ihre individuellen Visionen, Kreationen und Konstruktionen. Zur Anwendung kommen können Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Video, Plastik, Objektkunst und Installation. Eröffnung am 09.05. ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost. Der Atelierspaziergang selbst findet am 12. und 19. Mai statt, jeweils von 11-18 Uhr. Das Programmheft ist ab Mitte April im Internet unter www.atelierspaziergangregion-hannover.de zu finden.

Herrenhausen und andere Spielorte in Hannover

10. bis 26. Mai

KunstFestSpiele Herrenhausen 2019

Bereits vor rund 40 Jahren, im März 1979, begeisterte der legendäre amerikanische Musiker und Multimediakünstler Frank Zappa rund 4.000 Besucher in der Eilenriedehalle, der damals wichtigsten Konzerthalle Hannovers. Unter der Leitung des Dirigenten und Intendanten der Kunstfestspiele Ingo Metzmacher spielt am 18. Mai das Frankfurter Ensemble Modern an gleicher Stelle Musik aus den Alben „The Yellow Shark“ und „Greggery Peccary & Other Persuasions“. Frank-Zappa-Konzert am 18.05. ab 19:30 Uhr in der Eilenriedehalle (HCC), die Namen und Termine für die Feinkost Lampe Club- und Konzertabende im Festivalzelt sind ab dem 16. Januar, das Gesamtprogramm ab Ende Januar online zu finden, mehr Infos unter www.kunstfestspiele.de.

TUI Arena

11. und 12. Mai

Luke Mockridge: Welcome to Luckyland

Der Klassensprecher der Generation Y. Am 11.05. ab 20 Uhr, am 12.05. ab 19 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de.

Musikschule Hannover

11. Mai

Musikschulfest

Im Haupthaus der Musikschule der Landeshauptstadt Hannover können von 11-16 Uhr kleine und große BesucherInnen zahlreiche Instrumente in Aktion erleben. Beim Ausprobieren unter fachlicher Anleitung und bei SchülerInnenkonzerten der verschiedenen Unterrichtsangebote gibt es wie immer viel zu entdecken. Mehr Infos unter http://www.kinderkultur-stadt-hannover.de.

Stadtpark

11. und 12. Mai

Hannoversche Pflanzentage

Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

Schloss Landestrost

12. und 13. Mai

Akkordeonale 2019

Die 11. Akkordeonale hat Musik vom Feinsten mit komplexen arabischen Klängen, klassischer Romantik, Western Swing, Bal-Folk, Jazz und zeitgenössischer Musik, bereichert durch die besondere Färbung von Flügelhorn und Cello, im Gepäck. Herzstück der Akkordeonale ist keinesfalls das Vorführen und Aneinanderreihen einzelner Akkordeon-Stile, sondern die Begegnung und Interaktion zwischen den Musizierenden im pulsierenden Wechsel von Soli und Ensemblestücken. Am 12.05. ab 18 Uhr, am 13.05. ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost.

Swiss Life Hall

15. Mai

Schiller

Deutschlands Elektronik-Pop-Künstler Nummer Eins kommt 2019 endlich zurück in die großen Arenen Deutschlands. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.de.

Innenstadt

15. Mai

Europafest

Mehr Infos unterhttp://www.hannover.de.

TUI Arena

16. Mai

Mark Knopfler & Band

Meisterwerke relaxter Rockmusik, Mr. Dire Straits von Mai bis Juli 2019 live. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de.



TUI Arena

17. Mai

David Garrett

Ausnahmegeiger. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.

HCC, Kuppelsaal

17. Mai

Kammerorchester Wien – Berlin

& Anne-Sophie Mutter

Vermutlich ist Anne-Sophie Mutter nicht die einzige, die Mozart „ihren Helden“ nennt. Doch ist sie die einzige, die ihm im Mai 2019 einen ganzen Konzertabend im Kuppelsaal widmet – und da kommt zusammen, was zusammen gehört: die Violinkonzerte des musikalischen Genies, das mit so leichter Hand komponierte wie wohl kein Anderer je zuvor, sowie die perfekte Beherrschung des Instruments, die beispiellose Brillanz des Klangs und die Erfahrung einer über 40-jährigen Bühnenkarriere, wie sie wohl derzeit nur eine einzige Geigenvirtuosin vorzuweisen hat. Bereits 2005 hatte Anne-Sophie Mutter mit dem London Philharmonic Orchestra eine Gesamteinspielung der Mozart-Konzerte vorgelegt – mit dem Kammerorchester Wien-Berlin steht ihr nun ein filigranerer Begleitapparat zur Seite: Das Edelensemble aus Mitgliedern der Wiener und der Berliner Philharmoniker wird mit größter Finesse dazu beitragen, dieses Konzert zu einem Höhepunkte dieser PRO MUSICA-Saison werden zu lassen. Ab 19.30 Uhr, mehr Infos unter www.promusica-hannover.de.

CD-Kaserne Celle, Halle 16

17. Mai

Cara

Als Deutschlands Exportartikel Nr.1 in Sachen Folk erfreut sich das deutsch-schottische Quintett weltweiter Anerkennung. Bereits zweimal wurde die Band mit dem Irish Music Award ausgezeichnet, sieben Mal tourte die Band schon durch die USA, gastiert regelmäßig in Irland und Schottland und kommt nun zum ersten Mal nach Celle. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.kultur-querbeet.de/.

Pavillon und diverse Orte in der Region

17. bis 26. Mai

MASALA Weltbeat Festival

Bands aus aller Herren Länder, u. a. Moonlight Benjamin, Mélissa Laveaux, Dorantes & Renaud Garcia-Fons, A-WA, The Turbans, der Knabenchor Hannover, Edgar Knecht & Aeham Ahmad präsentieren Musik zwischen Afro-Beat und Fado. Neben den Konzerten sind auch Workshops, Tanzkurse, Kinderprogramm und die Masala-Kinderkarawane Bestandteile des Festivals. Mehr Infos unter http://www.masala-festival.de.

Herrenhäuser Gärten

18. Mai

Internationaler Feuerwerkswettbewerb: Frankreich

Ab 18.30 Uhr Rahmenprogramm, bei Anbruch der Dunkelheit beginnt das Feuerwerk. Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

vom Kröpcke bis zum Platz der Weltausstellung

18. Mai

33. Hannoverschen Selbsthilfetag

Die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich – KIBIS lädt von 10-16 Uhr zum 33. Hannoverschen Selbsthilfetag ein. Die teilnehmenden Selbsthilfegruppen zeigen rund um den Kröpcke bis zum Platz der Weltausstellung und bis zum Schillerdenkmal die Vielfalt der Selbsthilfe auf dem größten Selbsthilfetag in Deutschland. Gruppen aus den verschiedenen Themenbereichen wie Behinderungen, chronische Erkrankungen, Sucht sowie psychischen und sozialen Problembereichen beleben die Innenstadt, stellen sich vor und bieten interessierten Bürgern die Möglichkeit, die positiven Erfahrungen aus der Selbsthilfe hautnah zu erleben.

Mimuse Theatersaal Langenhagen

18. Mai

Mathias Richling: Richling und 2084

George Orwells literarische Utopie ist längst von der politischen Realität überholt worden, etwa in Bezug auf den Überwachungsstaat. Big Brother schreckt heute niemanden mehr, er ist zur TV- Unterhaltung verniedlicht worden. Zeit also, sich mit 2084 zu beschäftigen. Das neue Programm von Mathias Richling ist nicht science fictional: Es spiegelt – dramatisch genug – die Zukunft im Heute wider. Wie zukunftstauglich sind unsere Politiker wie Angela Merkel oder Martin Schulz? In welchen Abgrund führen uns die Machtbesessenen dieser Erde wie Trump, Putin oder Erdogan, welche, jeder auf seine Weise, mit der atomaren Zertrümmerung aller demokratischen Werte begonnen haben? Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.mimuse.de.

Die Hinterbuehne

18. Mai

Tim Becker: Tanz der Puppen

Die Kunst des Bauchredens

In seinem Programm entführt der Bauchredner Tim Becker in seine verrückte Wohngemeinschaft. Er präsentiert acht Darsteller, acht Charaktere und unzählige skurrile, manchmal auch nachdenkliche Momente. In dieser Comedy-Show geben sich halluzinierende Kiffer, coole Musicalstars, sprechende Lebensmittel, mies gelaunte Gestalten und herzerwärmende Angsthasen die Klinke in die Hand. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.die-hinterbuehne.de .

Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst

18. Mai bis 08. September

Eric Carle: Die Raupe Nimmersatt feiert Geburtstag und bringt ihre Freunde mit!

Die Ausstellung wird einen repräsentativen Querschnitt durch das breite Schaffen Eric Carles bieten und zugleich seine herausragenden, vielschichtigen künstlerischen Qualitäten aufzeigen: In ihrer klaren farbigen Bildersprache, der die Collagetechnik zugrunde liegt, bieten sie den kindlichen Betrachtern und Lesern auf einzigartige Weise eine neue, poetische Darstellung der Welt, während sie gleichzeitig Wissen über Tiere, Pflanzen und Verhaltensweisen etc. anschaulich vermitteln. Immer wieder kreiert der Künstler in seinen Büchern neue Ideen und Konzepte, mit denen er die kindliche Phantasie anregt und dabei auf spielerische Weise emotionale und intellektuelle Kompetenz vermittelt, ohne jedoch belehrend zu werden. Mit den in seinen Spielbüchern vorhandenen beweglichen Elementen, Gucklöchern und Aufklappdetails bietet er darüber hinaus die Möglichkeit, neue Perspektiven und Einblicke in tiefere Schichten zu gewinnen. Mehr Infos unter www.karikatur-museum.de.

Schloss Landestrost

21. Mai

Renaud Garcia-Fons & Dorantes

Dieses Duoprojekt vereint mit dem Kontrabassisten Renaud Garcia-Fons und dem Flamencopianisten Dorantes zwei der ganz großen Instrumentalisten unserer Zeit und ihre Liebe zu Flamenco und Jazz. Beide sind nicht „nur“ herausragende Virtuosen ihres Instrumentes, sondern haben die Spielweise und Klangwelten ihrer Instrumente verändert und erweitert und gelten als Revolutionäre ihrer Genres. Im Duo wird sehr deutlich, dass sie genau die gleiche Idee von Freiheit und Musik haben – und so ist ihre gemeinsame Musik pure Magie und musikgewordene Freiheit irgendwo zwischen Flamenco und Jazz. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost.

Messegelände

21. bis 23. Mai

Labvolution

Europäische Fachmesse für innovative Laborausstattung und die Optimierung von Labor-Workflows. Mehr Infos unter www.hannover.de.

TUI Arena

21. Mai

Backstreet Boys

Größte Arena-Tour der US-amerikanischen Boygroup seit 18 Jahren. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.

CD-Kaserne Celle, Halle 16

22. Mai

Helene Bockhorst: Die fabelhafte Welt der Therapie

Welche positiven Auswirkungen hat eine schlechte Kindheit? Wie exhibitionistisch darf eine Frau sein? Was haben Sex und Kartoffelsalat gemeinsam? Und warum beteiligt sich niemand am Crowdfunding für meine Brustvergrößerung – es hätten doch am Ende alle etwas davon? Die Hamburger Autorin, Comedienne und Poetry-Slammerin stellt sich schonungslos selbst in Frage und präsentiert Geschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben musste. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.kultur- querbeet.de.

TUI Arena

22. Mai

Elton John

Die Konzerte dieser Tournee werden die allerletzten Konzerte des Superstars und damit das Ende einer Reise sein, die sich über mehr als ein halbes Jahrhundert erstreckt, für einen der beständigsten Popkünstler unserer Zeit. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.de .

Galerie Herrenhausen

22. Mai

KunstFestSpiele Herrenhausen

Gidon Kremer

Konzert der Kammermusik-Gemeinde Hannover und Gidon Kremer mit Werken von Weinberg u.a. Mit seiner ungewöhnlich kompromisslosen künstlerischen Grundhaltung gilt Kremer weltweit als einer der originellsten und überzeugendsten Künstler seiner Generation. Ab 19.30 Uhr, mehr Infos unter www.kammermusik-hannover.de und www.kunstfestspiele.de.

Museum August Kestner

23. Mai bis 29. September

Ausdruckstanz und Bauhausbühne

Sonderausstellung. Die Tänze des Bauhauses werden in der Ausstellung dem Ausdruckstanz gegenübergestellt. Denn trotz deutlicher Unterschiede speisen sich die Bestrebungen beider aus einer Wurzel – aus dem Willen, eine neue tänzerische Ausdrucksform passend zum neuen Geist der modernen Gesellschaft zu entwickeln. Hier lässt sich auch der örtliche Bezug zu Hannover herstellen. Mary Wigman, die prominenteste Vertreterin des Ausdruckstanzes in Deutschland und prägende Lehrerpersönlichkeit, ist gebürtige Hannoveranerin. Eine ihrer wichtigsten Schülerinnen, Yvonne Georgi, wirkte seit 1926 als Ballettmeisterin an den Städtischen Bühnen Hannover und gründete hier eine eigene Tanzschule. Sie zog namhafte Tänzer an, wie Harald Kreutzberg, der 1927 als Solotänzer Anstellung fand. Die Ausstellung wird Bild- und Textdokumente sowie Filmmaterial und Kostümrekonstruktionen zu den Bauhaustänzen und zum Ausdruckstanz präsentieren und von einem umfangreichen Programm begleitet. Ausstellungseröffnung am 22.05. ab 18.30 Uhr, mehr Infos unter www.museum-august-kestner.de.

Expo-Plaza

24. Mai

NDR 2 Plaza Festival 2019

Lenny Kravitz und Rea Garvey neben Lukas Graham, LEA und Wingenfelder auf der Livebühne. Ab 15 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Rund um den Maschsee

24. und 25. Mai

Maschsee Triathlon

Der Maschsee Triathlon hat sich zu einem der spektakulärsten Sportevents der Landeshauptstadt entwickelt und zählt mit mehr als 1.800 Teilnehmern zu einer der größten Triathlonveranstaltungen in Deutschland. Erstmalig wechselt der Maschsee Triathlon in 2019 in das Frühjahr und startet mit der Volks- und Olympischen-Distanz am 25. Mai. Am Tag zuvor geht der Nachwuchs beim Kids-Triathlon auf die Strecke. Mehr Infos unter www.triathlon-hannover.de.

Kestner Gesellschaft

24. Mai bis 04. August

Goshka Macuga

In Ausstellungen der Künstlerin Goshka Macuga (*1967 in Warschau, lebt und arbeitet in London) werden die BesucherInnen häufig überrascht, zum Beispiel von Androiden, die die Menschheitsgeschichte wiedergeben, von Skulpturen einflussreicher Denker und Denkerinnen oder von riesigen Wandteppichen, die vermeintliche Wahrheiten abbilden. Auch in der Kestner Gesellschaft geht es im weitesten Sinne um Wissensaneignung und -vermittlung in historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen: Anlässlich des 100-jährigen Bauhausjubiläums geht Macuga dem Vermächtnis und dem Wirkungsfeld der Ideen des historischen Bauhauses nach, der bedeutendsten Schule für Architektur, Design und Kunst im 20. Jahrhundert. Mehr Infos unter http://www.kestnergesellschaft.de.

Galerie Robert Drees

24. Mai bis 17. August

Venske & Spänle: Pool Party

mit Arbeiten des Bilderhauerduos. Nie wurde erreicht, was Venske & Spänle erahnen lassen: Dass Skulpturen aussehen, sie täten wirklich, wobei wir sie ertappen, und erlitten tatsächlich jene Situationen, in die wir sie verstrickt erleben. Eröffnung am 23.05. ab 19 Uhr, mehr Infos unter http://www.galerie-robert-drees.de.

Expo-Plaza

25. Mai

N-JOY Starshow 2019

mit dem Kolumbianer J Balvin, der Kanadierin Carly Rae Jepsen und der deutschsprachige Hip-Hop-Künstlerin Namika. Ab 15 Uhr, mehr Infos unter http://www.galerie-robert-drees.de.

Kunstmuseum Wolfsburg

25. und 26. Mai

Großes Jubiläumswochenende – 25 Jahre Kunstmuseum

Künstlerische Großprojekte, Totalinstallationen oder ein Raum mit Künstlerhäusern: Das Museum verwandelt sich stets aufs Neue. Die spektakuläre Ausstellungshalle bietet einzigartige Möglichkeiten, Kunst von gestern, heute und morgen zu inszenieren. Man kann sich freuen auf eine runderneuerte Ausstellungshalle, ein erweitertes Foyer, einen neuen Museumsshop, ein umgestaltetes Restaurant und ein ebenerdiges Café mit Terrasse nach Südwesten. Von 11-18 Uhr, mehr Infos unter www.kunstmuseum-wolfsburg.de.

Europaweit

26. Mai

Europawahl

Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

Auf der Wiese neben dem Neuen Rathaus

26. Mai bis 29. Mai

Salto Wortale

Lesefest mit Lesungen und Workshops. Mehr Infos unter http://www.hannover.de

Messegelände

27. bis 31. Mai

Ligna

Weltleitmesse für Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung. Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

Capitol

29. Mai

Tokio Hotel

Tokio Hotel aus dem Raum Magdeburg gehört mit bisher je vier Nummer-eins-Singles in Deutschland und Österreich sowie über zehn Millionen verkauften Tonträgern im deutschsprachigen Raum zu den kommerziell erfolgreichsten Bands seit 2005. Ab 21 Uhr, mehr Infos unter http://www.hannover-concerts.de/.

Trammplatz

30. Mai

enercity swinging hannover

Jazzfest. Mehr Infos unter http://www.hannover.de.

Diverse Orte

30. Mai bis 05. Juni

Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit

Auch 2019 können sich Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Kirchen, Schulen, Unternehmen, Ministerien u. a. mit ihren Aktionen für mehr Nachhaltigkeit beteiligen. Mehr Infos unter http://www.nachhaltigkeitsrat.de.