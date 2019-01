Das ehemalige Café Net(t) in Linden-Nord hat einer ansprechenden Alternative zum herkömmlichen Asiaten Platz gemacht: Das Flair wurde mit landestypischen Szenen an den Wänden, einem Tresendach aus dunklem Holz und geflochtenen Lampen „vietnamisiert“, die Küche schickt nun Reisgerichte mit Erdnuss- oder Kokoscreme-Saucen an die Tische, die, wie auch die Wok- oder Reisnudel-Gerichte, mit Bio-Tofu, Enten- oder Hühnchenfleisch und frischen Saison-Salaten serviert werden. Für den Meeresfrüchte-Fan stehen scharfe Speisen mit Black Tiger Garnelen oder Tintenfisch zur Wahl, als Dessert locken gebackene Bananen oder süße Obst-Lassis.

Wer die original-vietnamesische Esserfahrung sucht, der lässt sich von den zart-beschwingten Klängen der Hintergrundmusik und dem Nem Cuon Chay, einer frischen vegetarischen Reispapierrolle mit Bio-Tofu, Rote-Beete-Blättern, Rucola, Reisnudeln, Koriander, Erdnüssen und Mango auf einen vietnamesischen Markt transportieren. Die oben offene Rolle erst in das Limetten-Dressing zu dippen und anschließend ohne Unfälle davon abzubeißen, erfordert ein wenig Geschicklichkeit, lohnt sich geschmacklich aber unbedingt. Natürlich probieren wir vier Stücke des hier gebräuchlichen Bio-Tofus, gebraten und mit Bio-Chia-Samen umhüllt sowie mit Hoi Sin Honig-Sauce beträufelt. Das Innere weichkäseweich, die Kruste goldig; so darf Tofu gerne aussehen, und schmecken tut er in Form dieser Vorspeisenkreation auch. Nem Ran Thit nennen sich die sehr zu ihren Gunsten zweimal frittierten Frühlingsrollen, die uns sofort entzücken. Ihre Füllung, eine cremige Farce aus Hühnerfleisch sowie Gemüse und Glasnudeln, macht sie in ihrem Knuspermantel unheimlich saftig. Noch in die aromatische Sauce getunkt und mit einem Salatblättchen auf der Gabel oder zwischen den Stäbchen balanciert – ein wahrer Leckerbissen!

Die Pho Bo (für 7,50 Euro), eine große Schale Reisbandnudelsuppe mit Rindfleisch, bietet mit ihrem kräftigen Fleisch, vielen vietnamesischen Kräutern und einer mit Koriander und Knoblauch abgeschmeckten Brühe alles, was man sich von einer Suppe wünschen kann, und satt macht sie auch. Bun Nem Thit (für 6,90 Euro) entpuppt sich als zweiter Name für die schon bekannten Frühlingsrollen, jetzt fleischlos mit einer feinen Gemüse-Glasnudel-Farce gefüllt und auf Reisnudeln platziert. Die schon gelobte Knusprigkeit der doppelt frittierten, mundgerechten Rollen-Häppchen steigert sich in dieser üppigen, vegetarischen Hauptspeisenvariante noch einmal und wird durch ein Mehr an knackigen Saison-Salaten und frischen Kräutern sowie den Reisnudeln im hausgemachten Ingwer-Limetten-Dressing, einer großzügigen Handvoll gerösteter Erdnüsse und krosser Röstzwiebel ergänzt. Bei dem Ga Cari Do (für 6,90 Euro) ist entweder Schichten-Schlemmen in Etappen angeraten, wenn man die geballte Schärfe der lieblich-süßlichen, roten Curry-Kokoscreme wünscht, oder man vermengt den feinen Jasminreis, das ebensolche Hühnchenfleisch, die vietnamesischen Kräuter und gerösteten Erdnüsse damit und lässt die ätherische Wirkung der süßen Schärfe alle Geschmäcker intensivieren. Die Frische der Salate dämpft die Prägnanz der Gabel-Bissen zusätzlich auf ein sehr angenehmes Maß, sodass jeder europäische Gaumen hier wohlig genießen kann. Noch ein letzter Tipp: Die hausgemachte Limetten-Limonade lieber sofort umrühren – dann mischt sich der unten befindliche süße Sirup mit der Fruchtsäure und das Getränk erhält seinen perfekten Erfrischungsfaktor!

Text: Anke Wittkopp

Limmerstraße 38a

30451 Hannover

Tel. (0511) 21 94 97 87

Öffnungszeiten:

Mo-So 11.30-22 Uhr