Das MeRz Theater als frei arbeitendes Theater hat sich mit seinen Märcheninszenierungen weit über seine Stammgäste hinaus einen guten Ruf erworben. Kennzeichnend für den Stil des Theaters ist der respektvolle Umgang mit der literarischen Vorlage. Während die Märchenerzählerin den Text rezitiert, wird die Handlung von den Schauspielern tänzerisch-pantomimisch dargestellt. Hinzu kommen eine feinsinnige Lichtregie und die Musik , die, wie immer im MeRz Theater, nicht vom Band abgespult, sondern als Teil eines Gesamtkunstwerkes lebendig gespielt wird. Das Theater verzichtet auf äußere Effekthascherei. In einer Art Gesamtkunstwerk wird versucht, durch das Zusammenspiel von Sprache und Bewegung, von Gesang und Tanz kleine und große Leute auf zauberhafte, märchenhafte Weise an große Ideale der Menschheit heranzuführen. Angeschlossen an das MeRz Theater ist eine Ausbildungsstätte für eurythmische Bewegungskunst. Der Ausbildungsgang beinhaltet neben der eurythmischen Ausbildung auch die Zusatzqualifikation für die Pädagogik.

Vorschau

RUMPELSTILZCHEN

Märchen der Brüder Grimm, Musik Robert Schumann.

DIE BREMER STADTMUSIKANTEN

Märchen der Brüder Grimm, Musik Elmar Schimmel

MAX UND MORITZ

Nach Wilhelm Busch

Ein lustiges Erlebnis für Kinder und Erwachsene.

DIE ZAUBERFLÖTE FÜR KINDER

UND ERWACHSENE

Eine märchenhafte Darstellung aus Bewegung,

Sprache und Gesang

Musik W. A. Mozart, in der Nacherzählung des bekannten Kinderbuchautors Jakob Streit.

MOMO

Nach dem Märchenroman von Michael Ende

Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte.

AN DER ARCHE UM ACHT

nach einer Erzählung von Ulrich Hub

DAS OBERUFERER CHRISTGEBURTSPIEL

In diesem volkstümlichen Krippenspiel aus alter Zeit wechseln andächtige mit derben Szenen; zarte und fröhliche Gesänge verbinden Vergangenheit und Gegenwart miteinander.

HERZOG BLAUBARTS BURG

Oper von Béla Bartók, in Vorbereitung

Kammeroper für Sopran und Bariton mit Klavier und eurythmischem Tanztheater