PooPick, plastikfrei Gassi gehen

11,8 Millionen Hunde leben in Deutschland. Wenn die unterwegs ihr Geschäft erledigen, kommen Millionen Plastiktüten zum Einsatz. Das will Christian Salzmann mit PooPick ändern: Die raffiniert gefaltete Schachtel aus Recyclingpapier ist praktischer als jeder Beutel und komplett CO2-neutral und ökologisch entsorgbar. Seit Mai 2018 erobert das Produkt seines hannoverschen Startups die Hundewiesen.

Sein Angebot bedient eine besondere Nische. Christian erzählt, wie er auf die Idee mit dem ökologischen Problemlöser gekommen ist: „Gemeinsam mit einem Freund, den ich seit früheren Tätigkeiten in der Tiermedizin kenne, saßen wir zusammen und sahen zufällig einem jungen Mann dabei zu, wie er den Haufen seines Hundes recht umständlich entsorgt hat. Wenige Tage später war unsere Idee des PooPicks geboren. Nicht nur, dass der zusammengefaltet in jede Hosentasche passt, er ist vor allem komplett plastik- und erdölfrei. Bei Bedarf lässt sich der vorperforierte PooPick in Sekunden zur kleinen Box zusammenstecken, mit der man das ,große Geschäft‘ des Hundes aufnehmen und entsorgen kann. Mit Schokoladenpudding haben wir viele Versuche gemacht, bis wir die richtige Mischung aus Recyclingpapier und Holzabfällen aus der Möbelindustrie hatten, die absolut dicht ist. Durch die besondere Faltung hat die Schachtel quasi einen Schaufelgriff, damit sich niemand die Finger schmutzig machen muss.“

Das ist neben seiner Funktionalität auch das Besondere an PooPick: Dass endlich das Gassigehen auch für die Natur eine saubere Sache ist. Bereits in den ersten vier Monaten seit der Gründung konnten die Gründer die Umweltbelastung im Vergleich zur Tüte bereits um 4,5 Tonnen CO2 senken. Die Wellpappe ist zu 100 Prozent aus Papier und verbrennt damit komplett CO2-neutral. Zudem werden die Schachteln in einer sozialen Einrichtung in Deutschland, den gemeinnützigen Nordeifelwerkstätten, gefertigt. Auf der Insel Wangerooge beispielsweise setzt die Inselverwaltung unser Produkt bereits flächendeckend ein. Der Bedarf ist groß: Es gibt PooPick mittlerweile in drei Größen, je nach Gewichtsklasse des Tieres.

Christian führt Gespräche mit Städten und Abfallentsorgungsunternehmen, er kommentiert: „Es wäre fantastisch, wenn PooPick irgendwann in ganz Deutschland die Plastiktüte bei HundehalterInnen ersetzen könnte. Natürlich sind Tüten im Einkauf billiger, deshalb testen wir bereits mit einigen Firmen Werbung auf den PooPicks – die würden unsere Box dann als ihr Werbemittel in den Markt bringen. Es gibt also noch viel zu tun, deshalb gehört auch ein fester Mitarbeiter zu meinen Zukunftswünschen. Und ja, sobald meine beiden Kinder (3 und 5 Jahre alt) ein bisschen größer sind, hätten wir auch gern wieder einen Hund!“

Als Tipp für andere Gründungsinteressierte sagt Christian: „Immer wieder aufstehen und weitermachen. Man erntet auch mal Absagen. Das kann ganz schön demotivieren. Da ist es wichtig, dass man für sein Projekt brennt und das Ziel im Auge behält. Ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg sind gute Kontakte. Die fallen nicht vom Himmel, die muss man sich erarbeiten. Viel macht viel, also dranbleiben!“ Über hannoverimpuls sagt er abschließend: Ich war anfangs regelmäßig bei hannoverimpuls. Das war sehr hilfreich in der Orientierung bei Fragen wie ,Wie lösen das andere?‘. Ich empfehle jedem, so viele Angebote wie möglich mitzunehmen.“

Fotos: PooPick

PooPick (Pick UG)

Christian Salzmann

www.thepoopick.com