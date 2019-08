Aus der Rubrik „Randgruppenbeleidigung“

Ich bin der absolut Geilste. Guckt mal, wie geil ich bin. Cruise hier durch die Stadt, Fenster auf, Sonnenbrille, Kaugummi, den Arm lässig draußen, Musik, coole Musik, geile Bässe, absolut geil. Geiler geht’s nicht. Und jetzt trinke ich mal was. Ja, was Kaltes. Was geiles Kaltes. Da vorne ist was frei. Jetzt passt mal alle auf, wie geil ich hier einparke. Wie geil ich hier rückwärts einparke. Ja, du Vollpfosten, du musst jetzt mal warten. Ich fahre halt ein fettes Auto, wenn man damit einparkt, blockiert das die ganze Straße. Der scheiß Parkplatz ist natürlich zu schmal. Ist ja auch klar. Man baut Parkplätze für die normalen Leute, die sich keine fetten Karren leisten können, nicht für die geilen Leute. Stehen meine breiten Schlappen halt ein bisschen auf der Straße, macht ja nichts, geht ja nicht anders. Müssen die scheiß Radfahrer halt einen Bogen fahren. Noch mal Gas. Ja, da glotzt ihr. Der Geilste kommt. So, aussteigen. Erst mal die Tür auf. Ja, wegen mir, fick dich doch selbst, du scheiß Radfahrer. Für dich armen Wurm gucke ich doch beim Aussteigen nicht extra in den Rückspiegel. Du kannst mal schön warten. Und ich mache die Tür so weit auf, wie es mir passt. Ja, da könnt ihr alle mal schön warten mit euren erbärmlichen Spielzeugautos, bis ich meinen Astralkörper hier rausgehieft habe, jedes geile Kilo. Und wisst ihr was? Wenn ihr alle hupt, dann gähne ich und dann strecke ich mich und dann lasse ich mir erst recht Zeit. Weil ich der Geilste bin. Mir kann keiner was!

Und jetzt kann hier mal schleunigst ein Mädel auftauchen und meine Bestellung aufnehmen. Aber nicht wieder so eine Heulsuse wie beim letzten Mal. Ja, genau. Genau du! Du kannst mal deinen süßen Arsch hierher bewegen. Komm zu Papa! Ich liebe den Sommer. Sehr geil. Kürzer ging’s nicht. Und unsicher bist du. Armes kleines Ding, weißt gar nicht, wo der geile Typ hinguckt mit seiner Sonnenbrille, oder? Na, wohin wohl? So, und jetzt sei so nett und beweg deinen Arsch, ich habe Durst. Oh ja, verdammt, du bewegst deinen Arsch. Scharf aufs Trinkgeld, die Kleine. Klar, wer so eine Karre fährt, bei dem ist was zu holen. Na, du sollst bekommen, was du verdienst. Und jetzt ist mir aus Versehen der Schlüssel runtergefallen. Sei doch mal so nett, Kleine.

Nun reg dich nicht so auf. Du kannst doch froh sein, wenn so ein geiler Typ wie ich dir an den Arsch fasst. Ja, dann hol halt deinen Chef. Soll mich das jetzt beeindrucken? Was bist du denn für ein Mickerling? Was soll ich? Ich soll gehen? Da nehme ich doch mal meine Brille ab. Du holst die Polizei? Du sagst dem Geilsten, dass er gehen soll? Hör mal, ich kann dich ein Stück mitnehmen, dann kannst du später deinen Enkeln erzählen, dass du mal in einem richtigen Auto gefahren bist. Ja, okay, geh ich halt. Scheiß drittklassige Absteige mit drittklassigen Ärschen.

Ihr Idioten müsst schon warten, bis ich eingestiegen bin. Ich warte doch nicht, bis niemand mehr kommt. Wie lange soll ich denn bitte warten? Ich bin der Geilste, ich warte nicht! Und jetzt das Fenster auf und Beschallung. Ja, hier steht der Geilste und schenkt euch seine Musik, auf dass ihr kein Wort mehr wechseln könnt in eurer drittklassigen Absteige. Dazu ein bisschen Gas. Und jetzt ein bisschen Gummi. Na, riecht gut, oder? Ich bin echt der absolut Geilste. Der Geilste der Geilen. Der Obergeilste. Scheiße, ich hab meine Brille auf dem Tisch liegen lassen …

„Du, was war das denn gerade für einer, kennst du den?“

„Das war niemand. Halt einer von diesen Spacken, die sich einmal im Monat einen Mietwagen holen und dann auf dicke Hose machen. Vollidioten!“

