Seit rund 30 Jahren ist der Hannoversche Allrounder Thommi Baake als Schauspieler, Komiker, Sänger und Entertainer in Filmen und auf Bühnen in Deutschland unterwegs. Noch bevor er 1988 seine Karriere als Komiker startete, wurde er durch Rollen in der Serie „Sonntag Und Partner“, im Film „Comedian Harmonists“ oder auch der Sesamstraße bekannt. Später folgten Auftritte im „Tatort“, bei Polizeiruf 110 oder der Kurzfilm „Herr Posalla wirds schon richten“. Mit seine Bühnenrogrammen „Die Super 8 Show“ und „Thommis Teatime“ feierte er schon hundertfach Erfolge. Neben den Texten seiner Programme schreibt der 56-jährige Kinderbücher – und bringt jetzt nach „Manchmal ist die Geschirrrückgabe einfach nicht zu finden“ von 2016 zum zweiten Mal Bühnentexte oder von seinen Programmen inspiriertes in Form einer witzig-schrägen Zusammenstellung für Erwachsene heraus.

„Das heiße Teegebuch“ funktioniert nicht nur als zweiter Aufguss zum Nachlesen, sondern auch ganz unabhängig von der Bühne. Es ist das fiktive, 1700 begonnene und bis heute fortgeschriebene Tagebuch des Teeologen Thommi Baake, und enthält neben einer Vielzahl von skurrilen Anekdoten, etwa über die seltenste Teepflanze der Welt, gebeutelte Thermoskannen, die ostfriesische Teeolympiade oder eine der prominentesten Teetrinkerinnen der Welt – die Queen, auch viel Wissenswertes: Warum zum Beispiel wurden die aus China stammenden Teeschalen zu Tassen mit Henkeln? Und wie stelle ich einen Zimtlatschen-Aufguss her, als Hausmittel gegen Blutdruck? Und was hat „IT“ mit Tee-Eiern zu tun? All das kann geklärt werden auf Thommi Baakes sich über Jahrhunderte erstreckende Reise durch den Kosmos des Tees. Teeentertainment vom Feinsten und quasi der First Flush unter den Teebüchern – von denen etliche, allerdings herkömmliche, bereits im Vorwort genannt werden. Wer beim Genuss dieser Lektüre keine Lust bekommt, sich ein Tässchen aufzugießen, dem ist wirklich nicht zu helfen.

Nächster Live-Teermin für Thommis Teatime:

Sa., 18. Januar 2020 im Antikhof Drei Eichen, Bröckel.

Kaffee- und Mischtrinker sind ebenso herzlich willkommen.

Annika Bachem