Neu in der Stadt im Februar

Glücksbringer

Seit November 2018 ist aus dem ehemaligen Café Tabac am Moltkeplatz eine moderne Gastronomie geworden: Dem Zeitgeist entsprechende Produkte von Low Carb über Buddha Bowles bis hin zu Funktions- und Brain-Food stehen neben saisonalen Speisen, Frühstück, Flammkuchen, Pasta und Currys im neuen Glücksbringer auf der Karte. Vier Sorten Bier vom Fass und über 100 verschiedene Cocktails werden durch eine Auswahl an erlesenen Weinen und diverse Kaffeespezialitäten aus der mit Design-Awards ausgezeichneten High-End-Kaffeemaschine Astoria Storm 4000 ergänzt. Sascha Casado und sein Partner in Crime, Bernd Althof, haben seit Februar den kompletten Laden umgebaut. Der neue sieht todschick aus, vor allem hell und gemütlich. Böden mit Industrievinyl in Holzoptik, Oberlichter, die viel Licht schenken, Tische aus Eichenvollholz, das aus Kroatien stammt – insgesamt gibt es drinnen 100 Sitzplätze, draußen stehen in den wärmeren Monaten weitere 100 zur Verfügung. Absolute Highlights sind die Bar und das leuchtende Rückbüffet: Auf einer ihrer vielen Gastroreisen gesehen und bewundert, bauten die beiden Glücksforscher das gigantische Leuchtobjekt komplett nach. Hier präsentiert sich eine enorme Bandbreite an Getränkemöglichkeiten, die zwar wie bei anderen Lokalen ebenfalls Gin-lastig ist, aber, so betont Casado, auch dem Mezcal-Trend folgt. Zur „Special Hour“ jeden Tag Montag bis Freitag kann man zu vergünstigten Preisen von 16-18 Uhr bestimmte Cocktails probieren und die zahlreichen Mezcal Drinks und Tiki Cocktails genießen (karibische Rum-Cocktails). Ferdinand-Wallbrecht-Straße 44, 30163 Hannover, Tel. (0511) 20200838, Öffnungszeiten Mo/Di/Do 16-23 Uhr, Mi+So 10-23 Uhr, Fr 16-1.30 Uhr, Sa 10-1.30 Uhr, www.gluecksbringer-bar.de. Foto: Frank Rohne

TauschTreff Tauschen ist das neue Kaufen

Wie wäre es, wenn all die Dinge, die zu Hause Platz wegnehmen und nicht mehr genutzt oder gebraucht werden, von anderen weitergenutzt werden könnten? Und man dafür Dinge oder Dienstleistungen eintauschen könnte, die man wirklich braucht und sich wünscht? Und dabei noch einen individuellen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnte? Im neueröffneten TauschTreff ist all das möglich! Er heißt absichtlich nicht Tausch-Laden oder -Shop sondern -Treff, weil auch der Austausch von Ideen, Gedanken und die Begegnung Teil des Konzeptes sind. In der Probewoche vor der Eröffnung im Januar haben bereits über 50 Menschen in den Laden hineingeschnuppert, Sachen gespendet oder zum Tauschen gebracht, Mitgliedschaften abgeschlossen, ehrenamtliche Mitarbeit begonnen und schon fleißig eingetauscht. Zu finden sind zum Beispiel Damenkleidung, Spielsachen und Kinderbücher, PC-Tastaturen, Schallplatten (für Sammler: richtige Raritäten aus vielen Jahrzehnten), eine E-Gitarre, ein Zirkus-Einrad, Cityroller und vieles, vieles mehr. Auch Kreatives und Selbstgemachtes, kurz gesagt: alles, was schön, nützlich, skurril oder lecker ist, darf hier getauscht werden. Es gibt drei Varianten: einfach spenden, als TauschGast 1 bis 2 Sachen bringen und 1 bis 2 gleichwertige mitnehmen oder als TauschFan registrieren und Mitglied werden. Mitglieder können auch von zu Hause aus ihre Dinge hochladen, in den kooperierenden Tauschläden Hamburg und Bremen tauschen, online tauschen und nachbarschaftliche Dienstleistungen zum Tauschen einstellen, sowohl Angebote wie „Kuchenbacken“ als auch Gesuche wie „brauche Computerhilfe“. Sie können in Echtzeit im Internet sehen, welche Dinge angeboten werden, welche der eigenen Artikel schon vertauscht wurden, wie viele sogenannte fairsharies (die Laden-„Währung“) sie auf dem Konto haben und vieles mehr. Repairservices, Geräteverleih, Mitfahrgelegenheiten und Foodsharing sind genauso wie Veranstaltungen zum Klimaschutz und Stadtteil-Aktionen vom Träger Transition Town Hannover geplant. Mitmachen sehr erwünscht! Heinrich-Heine-Str. 27, 30173 Hannover, www.tauschtreff.com, Öffnungszeiten Di+Do 15-19 Uhr, Sa 11-15 Uhr. Kontakt: Gil Koebberling unter Tel. 0170 1882655 oder per E-Mail an info@tauschtreff.com.

BoxHotel Hannover

Zimmergröße sechs Quadratmeter, kein Fenster, eigene Dusche aber Gemeinschaftstoilette auf dem Flur, dafür eine Design-Lobby und ein extrem niedriger Preis: Seit Mitte Oktober kann man im Box-Hotel schlafen. 104 Miniboxen sind aus Holz in eine ehemalige Büroetage gebaut worden, jede Box ist 3,60 Meter hoch und ergibt zwei Etagen (unten ein 80 Zentimeter schmales Bett und ein Waschbecken, darüber ein bis zu 1,20 Meter breites oberes Bett und eine gläserne Dusche, verbunden über eine Treppe). Der Eingangsbereich ist wirklich stylisch geworden mit bunten Fenstern, Graffiti und Fototapete an der Wand sowie originellen Sitzmöbeln. Kaffee, Tee, Wasser gibt es umsonst, im Automaten außer Snacks auch Zahnbürsten u. ä. Zum Schutz der Gäste erlaubt Hannovers Bauamt nun maximal drei aufeinanderfolgende Übernachtungen, was der Betreiber als erneute Diskriminierung sieht und wieder vor Gericht zieht. Die versuchte Einschränkung dürfte ebenso abgeschmettert werden wie der erste Versuch, das Experiment ganz zu verbieten: Peinlicherweise neben den Fragen der Wohnqualität mit Brandschutzarg umenten, nachdem die Stadt das gute Brandschutzkonzept sogar ausdrücklich gelobt hatte – und so auch der Brandschutzexperte den Verbots-Versuch mit dem Argument ablehnte, dass es zahllose Hochhaushotels mit fest eingebauten oder für jede Feuerwehr-Drehleiter zu hoch liegenden Scheiben gebe. Herschelstraße 19, Eingang Ecke Nikolaistraße, 30159 Hannover, Tel. (0511) 45000880, gebucht wird online unter www.boxhotel.de/boxhotel-hannover-city, Übernachtungspreis ab 24,99 Euro bis 34,99 Euro.

Foto: Kay Herschelmann



HAVN

Am 6. Januar war es endlich soweit, das Havn-Restaurant im Erdgeschoss des Loftstyle-Hotels hat seine Pforten geöffnet. Es stimmt Internationales und Regionales aufeinander ab und spricht Genussliebhaber sowie Weltenbummler an, hält im modernen Ambiente mit taubenblauen Samtsesseln, retrochicen Backsteinmauern und opulenten Glühbirnenkronleuchtern eine große Auswahl an frisch zubereiteten Köstlichkeiten bereit. Italienische und internationale Vorspeisen wie Lachs-Avocado-Tartar mit Mango-Ragout (11,50 Euro), Frisches aus dem Welt-Garten wie Bulgur Bowl (7,50 Euro, Extras wie Rinderfiletspitzen oder Gambas plus 5 Euro), exquisite Snacks wie flambierter Ziegenkäse (4,50 Euro), Pasta, Burger, Flammkuchen und Prachtstücke wie neuseeländisches Lammfilet (18,90 Euro) oder Black Angus Rinderfilet vom Grill (25,90 Euro) machen Appetit. Egal ob ein Abend zu zweit, Mittagstisch, After Work Hour mit Kollegen, Firmenevents oder Privatfeiern, der stilvoll eingerichtete Restaurantbereich bietet Platz für jeden Anlass. Die RooftopBar in der 10. Etage, direkt am Mittellandkanal mit Ausblick auf Hannovers Skyline, soll im Sommer mit zwei Riesen-Sonnenterrassen eröffnet werden. Havn – das Ganze ist oft mehr als die Summe seiner Teile. Gradestraße 22, 30163 Hannover, Reservierungen unter www.havn-hannover.de oder Tel. (0511) 2002960950, Öffnungszeiten Mo – So 11 Uhr bis open end, Mittagskarte Mo – Fr 11-15 Uhr, die man auf der Webseite einsehen kann.

und außerdem …

Die BrauseBude hat einen neuen Standort gefunden und residiert weiterhin in Döhren, nun an der Landwehrstraße 53, 30519 Hannover. Kontakt unter Tel. 0174 2113642 und über fremd.essen@facebook. Dritter Loseladen eröffnet: Das Konzept des verpackungsfreien Loseladens kommt offenbar an. Die dritte Filiale hat nach den Läden in der Südstadt und Linden nun im Januar auf der Lister Meile geöffnet. Damit die unverpackte Geschäftsidee auch beim dritten Mal in die Tat umgesetzt werden konnte, arbeiteten Albert und sein Team mit Crowdfunding und Kundenkrediten, um die rund 120.000 Euro Investitionssumme stemmen zu können. Da an der Lister Meile nur rund 60 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen (mehr war bei den Mieten dort nicht möglich), sind die Behälter zweireihig aufgestellt, in der Mitte stehen Gläser mit süßen Leckereien. Lister Meile 64, 30161 Hannover, Öffnungszeiten Mo – Fr 10-19 Uhr, Sa 10-17 Uhr. Immer montags gibt es für Studenten und Azubis 20 Prozent Rabatt! Und in absehbarer Zeit will Albert noch ein viertes Geschäft in der Nordstadt eröffnen. Crempel Pub: Bald 40 Jahre gibt es diese Kneipe an der Berliner Allee schon, wo sich Fußballfreunde Live-Übertragungen anschauen und Gastronomen nach 24 Uhr zu einem Feierabendschnack vorbeischauen. Jetzt ist die Kultkneipe nach einer Komplettsanierung zurück als Crempel Pub! Der Oldschool-Charme ist aber definitiv erhalten geblieben und auch der gute Musikgeschmack des überaus netten Wirtes. Kestnerstraße 4, 30159 Hannover, Tel. 0172 5762402, durchgehend geöffnet von 11-6 Uhr.