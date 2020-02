THEBOLZ – Ein neues Zuhause für den Fußball

Fußballbegeistert ist Patrick Pietler seit frühester Jugend. 15 Jahre lang hat der 29-Jährige im Verein gekickt. An seiner Idee, Indoor-Bolzplätze in der Stadt anzubieten, hat er fast fünf Jahre lang gearbeitet. Seit November 2019 ist mit THEBOLZ sein Traum wahr geworden: Fußballfans können acht Indoor-Plätze in seinem Startup an der Vahrenwalder Straße buchen.

Er ist Herr über 1.300 Quadratmeter Fläche zum Kicken – und schwärmt: „Das fühlt sich großartig an. Das Feedback der Kunden ist mein größter Lohn. Die Idee ist einst aus der Not geboren, nie genug Mitspieler zum Kicken auf den großen Plätzen zu haben. Die Plätze hier sind 50 Quadratmeter groß – perfekt für zwei Mannschaften mit je zwei SpielerInnen. Wir haben uns für kleine Tore entschieden, sodass niemand TorhüterIn sein muss. Dazu fette Beats, so macht Fußball Spaß!“ Das Besondere an THEBOLZ: Es ist ein Treffpunkt für Fußballbegeisterte in Hannover und Umgebung, die gemeinsam Spaß haben und den Fußball feiern wollen – fernab von Vereinsstrukturen. Dazu werden zahlreiche Events wie Rap-Battles oder DJ-Abende angeboten, denn bei THEBOLZ stehen Gemeinschaft und Musik im Fokus. Das Konzept von Fußballspielen in Stahlgitterkäfigen bei guter Musik ist weltweit einmalig. Für diejenigen, die einen besonderen Kick wünschen, kann man einen speziellen Neonplatz buchen. Zusätzlich können sich Interessierte in der Lounge bei einer Runde FIFA auf der Playstation beweisen und es gibt extra einen Geburtstagsraum, sodass man mit Gästen zusammensitzen kann. An der Bar stehen Getränke und Pizza von einem Lieferpartner zur Wahl.

Es gibt noch zahlreiche Ideen, die Patrick umsetzen möchte. In einem ersten Schritt wünscht er sich Mitarbeiter, denn zurzeit macht er noch alles selbst – zum Glück unterstützen ihn sowohl seine Frau als auch seine beiden ebenso fußballbegeisterten Brüder. Irgendwann möchte er seine Idee anderen im Franchise-System anbieten. Patrick berichtet von anfänglichen Hürden und rät anderen Gründern: „Meine unternehmerische Idee passte in keinen Standard, da hat vieles Kraft gekostet. So habe ich allein rund 60 Hallen gesichtet, bevor ich diese an der Vahrenwalder Straße gefunden habe. Gründungswillige brauchen viel Geduld. Und aus leidiger Erfahrung möchte ich allen sehr ans Herz legen, jede Vereinbarung schriftlich zu machen. Das erspart später undankbare Diskussionen. Ich war anfangs enttäuscht, weil ich beim Gründungswettbewerb Startup Impuls von hannoverimpuls vor der Finalrunde rausgeflogen bin. In der Einzelberatung habe ich aber sehr viele nützliche Tipps und Hinweise erhalten.“

Und die haben sich scheinbar ausgezahlt, so wie auch umgekehrt die eigene Motivation, wie Björn Höhne, Projektleiter Gründung und Entrepreneurship bei hannoverimpuls, über Patrick Pietler und THEBOLZ sagt: „Patrick Pietler hat seine ganze Leidenschaft und Erfahrung als Fußballbegeisterter in das Konzept seines Startups THEBOLZ gesteckt. Was er in fünf Jahren auf die Beine gestellt hat, ist Leistungssport. Bei so viel Power wird der Funke auch zu anderen Bolzfans überspringen!“ Buchen kann jeder Interessierte einfach online über dieWebseite www.thebolz.com. Foto: THEBOLZ

THEBOLZ GmbH

Patrick Pietler

Vahrenwalder Straße 209a

30165 Hannover

Telefon: (0511) 49 53 30 47

E-Mail: hello@thebolz.com

www.thebolz.com