Neu in der Stadt im September

TKH KönigsKlubb

Am 31. August hat der Turn Klubb zu Hannover eine neue Location eröffnet, die den wahrhaft royalen Namen „KönigsKlubb“ trägt – passend zu ihrer Lage in der Königstraße. Andererseits richtet sich der Ableger aber auch an tatsächliche Könige und Königinnen des Alltags, nämlich Eltern und ihre Babys. Die finden in den aparten Räumlichkeiten demnächst verschiedene Angebote zu den Themen Gesundheit, Babyfitness und Entspannungstraining: Neben den klassischen achtwöchigen Yoga-Kursen, bei denen man in Kleingruppen grundlegende Übungen und Positionen für AnfängerInnen erlernt, wird zum Beispie l auch sogenanntes Hatha Yoga für Frauen während der Schwangerschaft oder nach der Entbindung angeboten. Ebenfalls an Schwangere gerichtet sind die Beckenbodentrainings und für frischgebackene Mütter gibt es Mama-Baby-Yoga (bei dem natürlich auch Papas mitmachen können!). Die bestmögliche Bewegungsförderung im ersten Lebensjahr erhalten Kinder im Rahmen des Prager Eltern-Kind-Programms, bei dem eine Mischung aus Spiel-, Bewegungs- und Sinnesanregungen die Fähigkeit zur Gruppenarbeit fördert. Abgerundet wird das Angebot von verschiedenen Entspannungstrainings sowie Kursen zur Verbesserung der Rückeng esundheit, Rehabilitationsworkshops und wohltuenden Thai Yoga Massagen. Alle Kurse dauern acht Wochen (beginnend ab dem 1. September) und müssen verbindlich gebucht werden. TKH KönigsKlubb, Königstraße 9, 30175 Hannover, 5. Obergeschoss, Tel. (0511) 700 350 50, E-Mail info@turn-klubb.de. Alle Trainings zwischen 7.30 und 20.30 Uhr. Das aktuelle Kursangebot ist auf www.turn-klubb.de einzusehen.

Leinery Lofts

Direkt gegenüber des Landtages, in einer der ältesten Straßen Hannovers gelegen, befindet sich das Werksteinhaus im Innenhof der Leinstraße 31. In diesem Gebäude haben die beiden Betriebswirtschaftler Dirk Schnahelt und Nils Neubert im letzten Oktober ihren Co-Working-Space Leinery Lofts eröffnet, der professionelle Arbeitsumgebungen und eine romantische Eventlocation bietet. In dem Business und Office Space etwa finden bis zu 16 MitarbeiterInnen eine vollausgestattete Büroebene mit Konferenzraum samt Präsentationsmöglichkeit, eine effizient eingerichtete Schreibtisch Area mit einem iMac-Computer sowie eine großzügige Entspannungszone mit Sesseln, Barhockern, einer Miniküche und einem Turnier-Dart-Automaten. Für Unternehmen, die hohen Wert auf Inspiration und Kreativität legen, bietet der Flexible Working Space in einem Loft über den Dächern der Stadt die richtige Umgebung. Das im Urban Chic gehaltene Großraumbüro sorgt mit vielen lockeren Sitzgelegenheiten wie zum Beispiel einer Konferenzbar für acht Personen, Sofas und einem Chillout Hängesessel für eine entspannte Gesprächsatmosphäre. Für die Pausengestaltung stehen zudem kostenfreies Highspeed W-Lan und eine PlayStation bereit. Der Flexible Meeting Space wiederum ist ein dynamisch gestaltetes Tagungs- und Workshop-Loft für etwa 45 Personen mit einem separaten Besprechungsraum. Magnetische Wände, ein 4K Beamer mit Amazon Fire TV Stick und stilvolle BoConcept-Möbel runden den komfortablen Arbeitsraum ab. Schließlich bietet die Leinery Lounge in den geschichtsträchtigen Galerieräumen des Gebäudes die perfekte Szenerie für ein After-Work-Treffen oder private Zusammenkünfte. Inmitten von Vintage Raritäten und mit Patina veredelten Objekten ist hier auf hundert Quadratmetern Fläche die Atmosphäre eines klassischen Gentlemen‘s Club zu erleben. Leinery Lofts, Leinstraße 31, 30159 Hannover, Tel. (0511) , E-Mail info@leinery.de, www.leinery.de.