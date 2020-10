Signorina Leyla: Handgefertigter Schmuck aus verschiedenen Kulturen

Mehtap Horoz verkauft außergewöhnliche Schmuckstücke seit Mai 2020 in ihrem Onlineshop „Signorina Leyla“, handgefertigt aus Gold, Silber, Halbedelsteinen und ungewöhnlichen Materialien. Ihre Kollektionen kommen aus Jaipur oder Kolumbien und vereinen traditionelle Handwerkskunst mit unterschiedlichen Kultureinflüssen. Bei der Auswahl der Manufakturen haben faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen oberste Priorität.

Die Idee zu ihrem Shop kam Mehtap nicht von ungefähr, denn sie kennt sich mit Schmuck schon länger gut aus, wie sie zurückblickend sagt: „Ich habe Business und Marketing in England studiert und bin anschließend bei einem der größten Accessoires/Schmuck-Filialisten Europas gelandet und sieben Jahre geblieben – bis hin zum Management für 37 Filialen in ganz Deutschland. Nach einem Sabbatical, in dem ich viel gereist bin, ist die Idee gewachsen, meine eigene Schmuckmarke zu entwickeln. Ich wollte mit Signorina Leyla etwas erschaffen, das Kulturen verbindet, sie uns näherbringt und Grenzen auflöst. Als gebürtige Hannoveranerin mit türkisch-arabischen Wurzeln vereine ich, wie viele andere Menschen auch, mehrere Kulturen. Und genau das spiegelt Signorina Leyla wider. „Signorina“ steht für die europäische Frau, „Leyla“ für die orientalische Schönheit. Damit spreche ich unterschiedliche Zielgruppen an und lade mit meinem Schmuck zum Träumen ein.“

Die Kollektion „1001-Night“ ist von Schönheiten aus den orientalischen Märchen beeinflusst, „Aztec Empire“ erzählt die Geschichte vergangener Zivilisationen und bei der Sari-Kollektion werden Perlen aus traditionellen indischen Gewändern zu ganz besonderen, bunten Schmuckstücken. Dazu ist die Preisgestaltung so, dass man sich öfter Neues leisten kann, und mit der Schmuckproduktion vor Ort unterstützt sie zudem verschiedene Projekte. So sind in Indien Arbeitsplätze für Frauen geschaffen worden, die mit der Sari-Kollektion Schmuck von Frauen für Frauen gestalten, und in Kolumbien bezieht sie nur „Fairmined“ Gold, also Gold mit Gütesiegel, das eine verantwortungsvolle und konfliktfreie Lieferkette und Chancen für Kleinbergleute garantiert.

Derzeit ist Gold ein Megatrend, die neuen Kollektionen haben Silber und Roségold aufgegriffen und werden stetig erweitert. Es kommen ständig neue Stücke dazu, damit es auch für StammkundInnen spannend bleibt. Außerdem wird der Shop weiterentwickelt und jetzt in verschiedenen Sprachen aufgesetzt. Zu Weihnachten wollen Metaph und ihr Team ihren Schmuck lokal verkaufen und sind derzeit auf der Suche nach Möglichkeiten.

Um seine Chancen reell einschätzen zu können, rät Metaph: „Wer für seine Idee brennt, sollte für sich überlegen, was das bedeutet. Zeitaufwand, Investitionen, Marktanalysen, Chancen und Risiken sind Themen, die dabei nicht unterschätzt werden sollten. Bei der Eröffnung eines Onlineshops sollte man sich mit den technischen und rechtlichen Anforderungen sehr genau auseinandersetzen. Ein einfaches Baukastensystem reicht eben doch nicht aus. Die Zusammenarbeit mit hannoverimpuls war dafür super. Meine Beraterin hat mich in allen Schritten toll unterstützt, ich bekam immer ein ehrliches Feedback, und auch die Vermittlung zu ExpertInnen war sehr hilfreich.“ Fotos: Vierfotografen, Axel Herzig

Signorina Leyla UG

Mehtap Horoz

Franz-Bork Str. 17, 30163 Hannover

Tel. (0176) 76 89 19 02

hello@signorina-leyla.com

signorina-leyla.com