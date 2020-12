Bereits seit 1987 existierte 25music an der Lister Meile in Hannover. Der Plattenladen mit Kultpotential ist dann im Jahr 2018 in seine jetzigen Räume im Hinterhof der Kronenstraße umgezogen, wo sich seitdem das Paradies für begeisterte Plattensammler auftut: Auf über 450 Quadratmetern erstreckt sich in einer hell erleuchteten Halle mit neongelben Wänden und raumtrennenden Elementen im Backstein-Look eine riesige Sammlung an neuen und gebrauchten Vinylplatten, CDs, DVDs und Blurays.

Für die hinteren Geschäftsräume, die nicht Teil der Sanierung wurden, konnte Geschäftsführer Ralph Bochmann 2018 einen langfristigen Mietvertrag unterschreiben, es entfiel nur der vordere Geschäftsbereich mit der Ladenzeile zur Lister Meile. Obwohl sich die Ladenfläche von 650m² auf 450m² reduziert hat, gab es keine allzu große Auswirkungen auf die Auswahl. Bei 25music ist nach wie vor wirklich für jeden Musikfan etwas dabei: Die umfangreiche Auswahl umfasst die Genres Rock, Pop, Hip-Hop, Funk, Soul, Groove, Reggae, Punk, Independent, Metal, Alternative, Folk, Country und Blues. Und falls die begehrte Scheibe gerade nicht vor Ort erhältlich ist, bieten Ralph und sein Team die Möglichkeit, sie zu bestellen. Doch nicht nur der Verkauf zählt zum Angebot des Plattengeschäfts, auch ein Plattenwaschservice ist für 2 Euro pro LP zu haben und Tickets für Livekonzerte gibt es ebenfalls zu erstehen (sofern Konzerte stattfinden dürfen). Darüber hinaus lockt 25music natürlich Musikmenschen in den Laden, weil hier LPs, CDs, Blurays oder ganze Sammlungen angekauft werden.

Es bleibt zu hoffen, dass auch die meist kostenlosen, akustischen Live-Konzerte im Laden in absehbarer Zukunft wieder anlaufen können. Szene-Größen wie Terry Hoax, GURR, Anti-Flag oder Frank Turner durften die Verkaufshallen von 25music in der Vergangenheit bereits beschallen und auf musikalischem Wege Werbung für beide Seiten – die Band und den Laden – machen. Mit Instore-Gigs von Singer-Songwritern aus aller Herren Länder, bekannten Größen aus den Charts oder der hiesigen Musikszene wird die Lust auf (neue) Musik und die Neugier auf die Musik-Spektrum des Plattenladens angefacht, in dem regelmäßig eine Platte des Monats gekürt wird. Bei den sogenannten „Special Offers“ kann der Kunde nicht nur CDs oder LPs, sondern auch hin und wieder andere Produkte (im November waren es beispielsweise einzigartige Spielkarten) ergattern.

Ein regelrechtes Highlight ist der Record Store Day, an dem weltweit über 3.000 andere Plattenläden teilnehmen. Dieser besondere Tag findet einmal im Jahr, meist im April, statt. Auch bei 25music gibt es für diesen Tag ganz speziell limitierte und hochwertige LP-Pressungen, die nicht nur das Sammlerherz erfreuen. Sämtliche RSD-Veröffentlichungen werden ausschließlich zum Verkauf bei unabhängigen Plattenläden hergestellt. Auch dieses Jahr wollten die Veranstalter des weltweiten RSD nicht auf die Veranstaltung verzichten und haben den Record Store Day auf drei Tage, im August, September und Oktober aufgeteilt, um den Andrang zu entzerren und die üblicherweise entstehende lange Schlange vor dem Geschäft zu vermeiden.

Für diejenigen, die wegen der momentanen Lage lieber zu Hause bleiben möchten (oder für den nächsten Lockdown), bietet 25music eine moderne und bequeme Lösung: Unter www.25-music.de kann sich der Kunde ganz transparent über die aktuellen Angebote informieren, die bereits mit Preisen versehen sind, auch bei www.discogs.com ist der Plattenladen vertreten und lädt zum Durchstöbern seines Sortiments ein. Zudem ist eine Top-Ten-Liste einsehbar, die verschiedene musikalische Favoriten und Empfehlungen nummeriert auflistet und die monatlich aktualisiert wird – perfekt für alle, die sich gerne etwas Inspiration holen möchten. Um auch lokal auf dem neusten Stand zu sein, kann man sich unter der Kategorie „Hannover“ über heimische Musikneuheiten informieren, passend zum Hashtag supportyourlocals lässt sich das „25music Shirt“ über den Webshop ordern. Das gesamte Sortiment lässt sich auch weiterhin nur in der Kronenstraße selbst entdecken – wo man die liebevoll gestalteten Schallplatten mit ihren schönen und kunstvollen Artworks und die Fülle des Sortiments bewundern kann. Das motivierte und bestens informierte Team unterstützt gerne und der Austausch mit anderen Jägern und Sammlern ist natürlich etwas ganz Besonderes.

● Enna Kelch

Kronenstr. 12 (Hinterhof) 30161 Hannover

Tel. 0511 – 33 13 30

www.25-music.de

Öffnungszeiten

Mo 15 – 18 Uhr

Di & Mi 11 – 18 Uhr

Do & Fr 10 – 19 Uhr

Sa 10 – 16 Uhr