Neu in der Stadt im Dezember

HANNOVER.made

Für viele Produzent*innen und Händler*innen sind Pop-up-Stores eine gute Möglichkeit, ihre Waren bekannter zu machen und an Orten außerhalb des eigenen Ladengeschäfts anzubieten. Für kurze Zeit wird die Tourist Information am Ernst-August-Platz zu so einem Ort: Seit im vorigen Jahr dort eine freie Fläche im Verkaufsraum umgebaut wurde, um den Platz für Unternehmer*innen und frische Gründer*innen aus Hannover nutzbar zu machen, haben dort schon zwei Pop-up-Stores gastiert. Nun begrüßt die Hannover Marketing und Tourismus GmbH in diesem Raum eine Gruppe von Gründer*innen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Geschichten und Berufen, deren Produkten aber eins gemeinsam ist: Sie sind Hannover.made. So lautet auch der Name des Pop-up-Stores, in dem es aktuell Naschzeug, Müsli, Olivenöl und diverse (berauschende) Getränke zu entdecken gibt. LENCHEN etwa präsentieren Lebkuchen nach dem Grundrezept von Oma Lene aus dem Jahr 1890, die aus besten Zutaten von Hand hergestellt werden. In traditioneller Röstkunst wird von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur aus hochwertigen Rohstoffen ein reiches Programm an verschiedenen Blends gefertigt. Heyho! heißt die soziale Müslirösterei, die viele einzigartige Müslikreationen zu bieten hat, und Jon‘s Olive präsentiert Olivenöl direkt von der Landwirtin – hergestellt in limitierter Auflage aus den familieneigenen Amfissa-Oliven, die auf der griechischen Insel Euboea von Hand gepflückt werden. Darüber hinaus gibt es Dry Gin mit den Duftnoten Lavendel, Sandelholz und Rosmarin von Niemand Dry Gin, hannoverschen Sekt aus dem traditionsreichen Familienunternehmen Duprès sowie innovative Mischungen alter und neuer Bierstile von der Mashsee-Brauerei. Der Pop-up-Store ist nur noch bis zum 31. Dezember in der Tourist Info, Ernst-August-Platz 8, 30159 Hannover zu besuchen. Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–17 Uhr, Sa 10–15 Uhr. Tel. (0511) 12 34 51 11, E-Mail: info@hannover-tourismus.de. Mehr Infos auf www.visit-hannover.com/touristinfo.

dormiente Center Hannover

Nach ausführlicher Planung und einem kompletten Umbau wurde im März das erste dormiente Center in Hannover eröffnet. Als Standort wurden die ehemaligen Räumlichkeiten von RZ-Möbel in der Falkenstraße gewählt, wo nun Massivholzbetten, Schlafsofas und Futons sowie Decken, Matratzen und Kopfkissen aus Naturmaterialien angeboten werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 in Hessen hat sich das Unternehmen das Thema „gesunder Schlaf“ auf die Fahnen geschrieben und richtet sich mit seinem breitgefächerten Sortiment an innovativen Schlafsystemen an die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Schlaftypen. Allergiker*innen können sich auf eine große Auswahl an unbedenklichen Alternativstoffen freuen, da auf möglichst verträgliche und trotzdem nachhaltige Materialien gesetzt wird – zum Beispiel auf Kapok-Faser, Kamelhaar, Schurwolle und Kaschmir, ebenso Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. Kissen sind in verschiedenen Formen und mit Füllmaterialien wie Schurwolleflocken erhältlich, aber auch als Formkissen aus 100 Prozent Naturlatex. Dieses gilt mittlerweile als die bessere, weil elastischere Alternative zu Kaltschaum und wird als Matratzenmaterial für Erwachsenen- und Kinderbetten verwendet. Aber auch Naturpolster- und Boxspringbetten, flexible Unterfederungen und gemütliche Topper sorgen für einen entspannten und orthopädisch gesunden Schlaf. Zudem gibt es regelmäßig monatlich begrenzte Sonderangebote. Aktuell findet zum Beispiel eine besondere Aktion passend zur kalten Jahreszeit statt: Beim Kauf von zwei Naturdecken bekommt man ein dazu passendes Set Bio-Hanf-Bettwäsche (erhältlich in 135 × 200 cm oder 155 × 220 cm) im Wert von maximal 199 Euro gratis dazu. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember. Falkenstraße 9, 30449 Hannover. Öffnungszeiten: Mo–Fr 11–18.30 Uhr, Sa 11–16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. Tel. (0511) 45 12 43, E-Mail: info@dormiente-center-hannover.com. Weitere Infos gibt es auf www.dormiente-center-hannover.com.

Hugendubel in der Ernst-August-Galerie

Es muss nicht immer Netflix sein – mit einem spannenden Thriller oder einem interessanten Sachbuch kann man es sich ebenso gut in seinem Lieblingssessel bequem machen. Damit der Nachschub an aktivierendem Lesestoff niemals ausgeht, hat die Kette Hugendubel nun eine weitere Filiale in Hannover eröffnet. Seit Oktober ist das Fachgeschäft neben seinem Stammhaus in der Bahnhofstraße auch wieder in der Ernst-August-Galerie zu finden. Hier präsentiert das renommierte deutsche Buchhandelsunternehmen Gedrucktes und mehr auf über 200 Quadratmetern Ladenfläche im Untergeschoss des Einkaufszentrums. Unter Leitung von Maximilian Mangold stehen fünf Mitarbeiter*innen der lesehungrigen Kundschaft zur Seite und beraten in einem ansprechenden, gemütlichen Ambiente. Viele Sitzgelegenheiten und ein kleiner Spiel-Bereich für Kinder laden zum Verweilen und Probelesen ein. Das Sortiment umfasst neben dem klassischen Buchprogramm auch Mangas, Comics und Graphic Novels, die einen eigenen Bereich ausmachen. Außerdem sind Kalender, Monatsplaner, Notizbücher und weitere Papeterie-Artikel zu finden, die die Organisation des Arbeits- oder Schulalltags erleichtern. Brett-, Karten- und Quizspiele sowie eine große Auswahl an buchaffinen Geschenkartikeln runden das Angebot ab. Ernst-August-Platz 2, 30159 Hannover. Tel. (0511) 089 30 75 75 75, E-Mail: service@hugendubel.de. Mehr Infos auf www.hugendubel.de.

Zwei in Zwanzig — Wein in Linden

Schon seit langem hegen Diana und Luis Méndez eine Leidenschaft für spanische Weine. Vor neun Jahren hat das Paar angefangen, mit ihrer Firma Vinos Galicien Weine aus dem Nordwesten Spaniens zu importieren und Gastronom*innen in und um Hannover zu beliefern, zum Beispiel die Gaststätte Ole Deele, das Gourmet-Lokal Hindenburg Klassik oder das erst kürzlich mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Jante. Den Entschluss, eine eigene Weinboutique aufzumachen, trafen die beiden aber doch eher spontan – und zwar, als sie in der Laportestraße in Linden zufällig auf die perfekten Räumlichkeiten stießen. Dabei handelt es sich um die ehemalige Weinhandlung B. Hasselbring, die nach einer grundlegenden Renovierung nun seit November Zwei in Zwanzig – Wein in Linden beherbergt. Der ungewöhnliche Name setzt sich übrigens so zusammen: Diana und Luis sind zwei, und ihre Hausnummer lautet zwanzig. Die Weinboutique soll zu einer Anlaufstelle für Liebhaber*innen von ausgesuchten spanischen Weinen werden, die nach wie vor den größten Teil des Sortiments ausmachen. Hinzu kommen Spezialitäten aus Italien, Frankreich und Deutschland. Dabei wird ein Fokus auf sogenannte „Low Intervention Weine“ gelegt, bei denen die Winzer*innen nur sehr wenig bis gar nicht in den Entstehungsprozess eingreifen. Verschiedene Bio-Weine vom biodynamischen Anbauverband Demeter runden das exklusive Angebot ab. Zurzeit kann man die Weine auch im Netz unter www.spanische-weine.online bestellen. Ein weiterer Online-Handel extra für Natur- und biodynamische Weine sowie Pet Nats soll Anfang 2021 gelauncht werden. Laportestraße 20, 30449 Hannover. Öffnungszeiten: Di–Fr 15–19 Uhr, Sa 11–14 Uhr. Tel. 0151 466 87 888, E-Mail: mail@zweiinzwanzig.com. Mehr Infos auf www.zweiinzwanzig.com.

Eva’s Kitchen Food Bike

Mit aufregenden Rezepten und ausgewählten Zutaten die Hannoveraner*innen für die peruanische Küche begeistern: Dieses Ziel verfolgen Eva Lazo und ihr Küchenteam seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft, und daran können auch Lockdown und Corona-Tristesse nichts ändern. Vielmehr hat die knifflige Situation Evas Kreativität angeregt und die Idee zu einem neuen, flexiblen Verkaufskonzept geboren: Von einem Food Bike aus wird ab sofort an verschieden Knotenpunkten Hannovers von dienstags bis samstags peruanisches Streetfood angeboten. Dazu gehören Empanadas mit Rindfleisch, Hühnchen oder Quinoa, Tortillas, gefüllte Paprika, Quinoasalat mit Saisongemüse sowie Papa Rellena – gefüllte Kartoffeln mit Rinderhackfleisch, gekochtem Ei und schwarzen Oliven (gibt es auch als glutenfreie und vegane Variante). Ebenfalls erhältlich sind beliebte Getränke wie Chicha Morada, Mangosaft und Inka Kola sowie ein wechselndes Tagesgericht, zum Beispiel Arroz con pollo (Reis mit Hühnchen). Das Food Bike parkt dienstags von 8 bis 13 Uhr auf dem Klagesmarkt und von 14 bis 19 Uhr auf der Lister Meile 71, mittwochs von 8 bis 13 Uhr auf dem Jahnplatz und von 14 bis 19 Uhr auf der Lister Meile, wo es ebenfalls donnerstags von 11 bis 19 Uhr zu finden ist. Darüber hinaus steht es freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr im Umkreis von Eva‘s Kitchen in der Liebigstraße 2A, 30163 Hannover. In dem Restaurant können außerdem viele weitere Speisen direkt abgeholt werden oder man lässt sie sich dienstags bis samstags über den Partner Lieferando nach Hause liefern. Mehr Infos und die komplette Speisekarte gibt es auf www.evaskitchen.de. Foto: Anke Wittkopp



raumzeit — Event Space und Teambüros in Hannover Bult

Für einen effizienten Arbeitsablauf braucht es zum einen Zeit, vor allem aber einen gut ausgestatteten Arbeitsraum, der sowohl Platz für Teamsitzungen und kreative Besprechungen als auch ein bisschen Abgeschiedenheit für konzentrierte Einzelprojekte bietet. Genau das liefert raumzeit, ein Co-Working-Space mit Locations in der Südstadt und neuerdings auch im Stadtteil Bult. Der neue Event Space H11 ist in einer stattlichen Villa in der Haeckelstraße 11 untergebracht und vereint auf rund 300 Quadratmetern Fläche flexible Meeting-, Workshop- und Coachingräume sowie Private Offices. Die Räumlichkeiten eignen sich zum Empfang von Kund*innen, der Ausrichtung von Workshops und Strategiecoachings in kleineren Gruppen, aber auch als Eventlocation zum Empfang von Geschäftspartner*innen und Gästen. Sollte ein einzelner Raum für die geplante Veranstaltung nicht ausreichen, können Interessierte auch mehrere Räume gleichzeitig mieten oder sogar eine komplette Event-Etage nutzen, die jeweils mit eigener Küche, Balkon und Zugang zum Garten bestens ausgestattet ist. Zusätzlich dazu gibt es vollständig eingerichtete Private Offices und Workingspaces mit insgesamt 13 Arbeitsplätzen, die mit Druckern, Scannern und Kopierern, interaktiven Touchdisplays und high-speed WLAN, aber auch klassischen Taskboards, Flipcharts und diversen Workshopmaterialien aufwarten können – und damit eine professionelle Arbeitsatmosphäre garantieren. Haeckelstraße 11, 30173 Hannover. Tel. (0511) 936 808 00, E-Mail: hello@raumzeit.online. Mehr Infos und eine Möglichkeit zur Anfrage der Räume gibt es auf www.raumzeit.online.