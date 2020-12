Auf der Suche nach schmackhaftem Lieferessen während des November-Lockdowns für die Gastronomie sind wir bei der Internetrecherche auf einen ganz besonders galanten Bringdienst gestoßen: Sascha Grauwinkel und das Team der Schlossküche Herrenhausen halten kreative Speisen aus der Levante-Küche zur Abholung oder Lieferung bereit.

Die kleine aber feine Auswahl präsentiert ungewöhnlich kreiertes Soulfood aus der Levante aka dem „Morgenland“ (abgeleitet vom Sonnenaufgang von lat. „levare“, „emporheben, aufgehen“), der historisch-geografischen Bezeichnung für die Länder am östlichen Mittelmeer, besonders die griechische Halbinsel, die mediterranen Küstengebiete der Türkei, Zypern, den Libanon, Palästina, das historische Syrien und Ägypten. Ausgesuchte Zutaten mit höchster Qualität von Produzenten aus Niedersachsen (wie z. B. Hof Santelmann Nordburg, Hofkäserei Backensholz Husum, Demeter Bäckerei Backwerk Hannover, Frioli Eis Hannover und weitere) werden mit Verve und einem Hang zur Farben- und Geschmacksintensität zu einem kulinarischen Märchen aus 1001 Nacht zusammengereimt. Auch ein toller Wochenend-Brunch, hausgemachte Kuchen sowie Getränke können nach Online-Bestellung in der Schlossküche (oder im Grauwinkel Café & Deli) abgeholt oder geliefert werden.

Eigentlich hatten wir es ursprünglich auf den besagten Levante-Brunch (für 29 Euro inklusive süßem Minztee, French-Press-Kaffee, Blutorangen-Saft und Limettenwasser) abgesehen, doch hatten wir es leider versäumt, ihn vorzubestellen. Allzu gut sah die üppig gedeckte Tafel auf der Webseite aus, wo sich raffinierte Köstlichkeiten in vielen kleinen Schälchen nebeneinander tummeln, Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr kann man nach Voranmeldung die würzigen Leckereien und honigsüßes Baklava am heimischen Tisch genießen.

Ersatzweise ordern wir Mezze (für 18 Euro), einen Vorspeisen-Mix zum Träumen in stabilen Papp-Schälchen, die in einer dekorativen Schachtel mit Sichtfenster an uns herangetragen werden. Übrigens exakt um 12.30 Uhr, dem frühstmöglichen Liefertermin, und von einem selbst hinter der Maske deutlich erkennbar netten Lächeln begleitet. Aufgetragen werden cremiger Humus mit rubinroten Granatapfelkernen, zwei kleine, optimal knusprige Maisfalafel, orangener Bulgur-Pilaw (Couscous-Salat), Fattoush-Brotsalat aus dem Nahen Osten mit Gurke, Tomaten, Radieschen, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Minze, Olivenöl und Sumach, ein Schälchen Burrata nebst saftigen Orangenschnitzen, farbenfrohes Eingelegtes, Oliven sowie Peperoni, grüne Pflücksalate mit einer separaten, spannenden Vinaigrette aus Tahini (Paste aus feingemahlenen Sesamkörnern aus der arabischen Küche mit Zitronensaft und Knoblauch vermischt), Rote-Bete-Feta-Dip und Fladenbrot. Allein schon ein Anblick zum Sattsehen!

Zum Vorspeisen-Traum gesellen sich weitere Homemade-Mais-Falafel mit Mirin-Ponzu-Creme, Orangen-Rotkohl-Salat und Fladenbrot (für 8,50 Euro), ein magentafarbenes Geschmackserlebnis für alle, die keinen gekochten Rotkohl mögen. Diese Variante birgt geröstete Kichererbsen,

Cashews und Walnüsse, Granatapfel- und Kürbiskerne in einer orientalischen Würzigkeit, die von den Fruchtsäuren entschärft und zugleich unterstrichen wird. Die Falafel-Bällchen sind ein ebenso gelungenes Zusammenspiel von smoother Konsistenz und wohldosierter Geschmacksstärke.

Auch die Rinds-Köfte mit Pinienkernen (für 8,50 Euro) könnten nicht besser gebraten sein: Sie erzählen eine temperamentvolle Geschichte von Paprika, Chili, Pfeffer, dem charakterstarken Kumin und dem einzigartigen Koriander, die sich mit ihren süßen Cousinen Macis, Sternanis und Nelke zum Teetrinken trafen und von heißer BBQ-Sauce, scharfzüngiger Peperoncini sowie coolen violetten Sumach-Zwiebeln auf Salat kräftig aufgemischt wurden.

Das Boeuf Bourguignon mit Semmelknödeln (für 15,50 Euro) wäre da ehrlich gesagt gar nicht mehr nötig gewesen, verzückt uns aber mit herrlich buttrigem und zugleich kräftig schmeckendem Fleisch, schmelzenden Klößen und einer dunklen, nach erlesenem Rebsaft kostenden Sauce, die mit bestmöglich behandelten Pilzen und Zwiebeln einen aromatischen herbstlichen Geschmacksklassiker abgibt, auf den wir trotzdem nur sehr ungern verzichtet hätten. Jedem Gulasch-Freund wärmstens ans Herz gelegt!

● Anke Wittkopp

Alte Herrenhäuser Str. 3 30419 Hannover

Mi – So 12:30 – 20:30 Uhr Abholung und Lieferung

Fr – So 12 – 18 Uhr Öffnung des Kuchentresens

Tel. 0511 – 27 94 940

www.schlosskueche-herrenhausen.de