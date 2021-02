Blauer Leben – Umweltschutz mit Spaßfaktor

„Ökofuzzis“ könnte man Elisa Bodenstab und ihren Lebensgefährten Matthias Sartorti augenzwinkernd nennen, denn Nachhaltigkeit ist ihr Lebensthema. Vor der Covid-19-Pandemie hatten die beiden einen gemeinnützigen Verein gegründet, der auf Norderney mit Workshops und Aktionen für mehr Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen sorgt. Mit dem Stillstand durch die Pandemie kam die Idee, ihre Erfahrungen auf neuen Wegen an die Menschen zu bringen – das Unternehmen „Blauer Leben“ wurde gegründet. Das erste Produkt ist das spannende Umweltquiz „Ökofuzzi“, das – nachhaltig produziert – bereits viele Fans hat und eine Nominierung beim renommierten „Green Concept Award“.

Elisa und Matthias wollen mit „Blauer Leben“ innovative Bildungslösungen liefern zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Die beiden beschreiben, was ihr Angebot auszeichnet: „Wir wollen mit Spaß vermitteln – und das mit kleinen Impulsen. Welcher Mensch hat schon Lust auf erhobene Zeigefinger und Ganz-oder-gar-nicht-Methoden? Uns geht es um die kleinen Dinge, die jeder von uns umsetzen kann, Schritt für Schritt. Unsere Aktionen haben immer wieder gezeigt: Nur das, was ich mir selbst erarbeite und nicht das, was mir aufgedrängt wird, gibt die entscheidenden Impulse. Learning by doing und spielerisches Lernen sind zentral. Ein Quiz war in all unseren Workshops das begehrteste Format, deshalb haben wir als erstes Produkt unser Umweltquiz ,Ökofuzzi‘ entwickelt, das auf 100 Karten 200 Fragen und Antworten aus verschiedensten Umweltbereichen bietet. Wir haben monatelang Studien und mehr recherchiert, um Antworten auf Fragen wie ,Wie viele Jahre dauert es, bis sich eine Kinderwindel im Meer zersetzt?‘ zu liefern.“ Das Spiel ist komplett plastikfrei, gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier und selbst der Versand findet in Biomülltüten statt, die man entsprechend weiterverwenden kann.

Finanzieren konnte das Gründerduo die Produktion der ersten 1.000 Spiele durch Crowdfunding, jetzt plant es schon die zweite Auflage und denkt darüber nach, eine Kinder-Edition vom Quiz herauszubringen. In ihrem Onlineshop bietet das Öko-Pärchen mittlerweile auch einen Stempel „Verpacken mit Macken“, mit dem man bei Nachnutzung von Verpackung ein Zeichen setzen kann. Und seit Dezember gibt es einen wöchentlichen Podcast „Warum ist das nicht grün?“ mit Themen rund um Kinofilme wie „Jurassic Park“, „Krieg der Sterne“ und mehr. Vieles scheint für die Zukunft möglich: Bücher, Plattformen und anderes. Schön wäre es, so ist der Tenor, wenn die beiden in ein paar Jahren davon leben könnten.

Stolpersteine benennen Elisa und Matthias auch, um andere Gründer-Innen zu sensibilisieren: „Wir hatten mit vielen kleinen Problemen zu tun, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Das Schwierigste ist die Reichweite: Da muss man eine echte Strategie entwickeln und dranbleiben. Es reicht nicht, immer nur dasselbe Foto vom Produkt in den sozialen Medien zu posten.“ Die zwei können daher die Zusammenarbeit mit hannoverimpuls nur empfehlen und sagen über diese: „Genial! Wir sind über das Social Innovation Center der Region Hannover das erste Mal in Kontakt mit hannoverimpuls gekommen. Wir hätten uns beispielsweise niemals allein die Zeit genommen, an unserer Zielgruppe oder Personas zu arbeiten. Das hat beim Fokussieren auf den Markt sehr geholfen. Vom „Founders Camp“ bis zum Expertengespräch rund um Versicherungen – wir haben viel dazugelernt!“ Und Ute Rebel, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship Projekt Gründerinnen Consult bei hannoverimpuls, gibt die Komplimente zurück mit den Worten: „Die beiden sind ein perfektes Gründungsteam. Elisa ist der kreative Kopf, Matthias bringt das Know-how bei Finanzen, Verwaltung, Website und Co. mit. Ihr spielerischer Ansatz beim gesellschaftlichen Blockbuster-Thema Nachhaltigkeit überzeugt. Wir dürfen auf ihre weiteren inspirierenden Projekte und Ideen sehr gespannt sein!“

www.blauerleben.de

info@blauerleben.de