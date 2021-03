Stefanie Gräf: F*ck You, Angst!

Jede*r hat vor etwas Angst – seien es Spinnen, Schlangen, Flüge oder Bewerbungsgespräche. Richtig problematisch wird es aber erst, wenn die Angst die totale Kontrolle übernimmt, sodass man jede auch nur entfernt bedrohlich erscheinende Situation vermeidet. Sowas kann nicht nur sehr anstrengend sein, es schränkt einen auch enorm in seinen Aktivitäten und Entscheidungen ein. Und im schlimmsten Fall traut man sich gar nichts mehr … Wem jetzt das Herz in die Hose gerutscht ist, der*die kann sich über eine gute Nachricht freuen: Akute Angst ist heilbar! Dazu braucht es nur ein bisschen Willenskraft und einen vernünftigen Bewältigungsplan. Wie man so einen erstellt, erklärt Dr. Stefanie Gräf in ihrem neuen Buch, in dem sie nicht nur nützliche Infos und Verhaltenstipps liefert, sondern auch ihre Leser*innen auf humorvolle Weise dazu ermuntert, ihren Ängsten ein selbstbewusstes „Fuck You!“ entgegenzurufen.

Herzrasen, Panikattacken, Schwindel und Schweißausbrüche – schon die Symptome von Angst können einem richtig Angst machen. Dabei hat dieses Gefühl einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Entwicklungsgeschichte des Menschen: „Wir alle, die wir heute leben, sind die Nachkommen der Wegläufer. Und zwar der ganz besonders schnellen und guten Wegläufer. Ja, genau, wir stammen von den besonders vorsichtigen und ängstlichen Ur-Menschen ab.“ Da die Angsthasen damals einfach die besseren Überlebenschancen hatten, konnten sie sich vermehrt fortpflanzen. Den für sie so nützlichen Fluchtinstinkt haben sie dabei an ihre Ur-Ur-Ur-…Enkel*innen, die heutigen Menschen, weitergegeben. Und auch wenn wir uns in unserem Alltag nicht mehr vor Mammuts und Säbelzahntigern zu fürchten brauchen, gibt es doch immer wieder Situationen, in denen der kleine Adrenalinstoß uns vor ernsten Gefahren rettet.

Dass Gräf in ihrem Selbsthilfebuch derart weit in die Vergangenheit ausholt, hat einen triftigen Grund. Denn schließlich kann man erst durch Grundlagenwissen bedrohliche Phänomene richtig einordnen. ‚Kenne deinen Feind – und erkenne, dass er es eigentlich gut mit dir meint‘, lautet die Devise, auf der ihre weiteren Ausführungen aufbauen. Schritt für Schritt lernen die Leser*innen die Ursachen für ihre Stress(über)reaktionen kennen, die oftmals an einer verinnerlichten, schädlichen Bewertungspraxis liegen („Wenn ich jetzt ins Stottern komme, habe ich versagt!“). Anschließend bekommen sie Tipps und Vorschläge, wie sie sich solche automatischen Abwertungen wieder bewusst machen können und dadurch Veränderungen der Einstellung möglich werden. Im zweiten Teil des Buchs geht es dann richtig ans Eingemachte, wenn konkrete Handlungsanweisungen zum täglichen Umgang mit der Angst geliefert werden, durch die man festgefahrene Vermeidungsmuster wieder aufbricht. Dabei bedient sich die Autorin immer wieder witziger Gedankenbilder und berühmter Beispiele, um den Erzählfluss aufzulockern.

Viele der Methoden orientieren sich an der Vorgehensweise der Kognitiven Verhaltenstherapie – ein Ansatz, den die zertifizierte Psychologische Beraterin und Coach für Mentaltraining auch in ihrer Praxis in Neustadt am Rübenberge anwendet. Zuvor war sie mehrere Jahre lang für das Gesundheitsmanagement in einem international agierenden Unternehmen verantwortlich, wo sie als Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter*innen fungierte. Auch schriftstellerisch ist Gräf kein absoluter Neuling, denn sie hat bereits als Co-Autorin an der erfolgreichen Buchserie True Crime International von Adrian Langenscheid mitgewirkt. Bevor sie sich an das Schreiben über ihr Herzensthema, die Angstbewältigung, herantraute, musste Gräf in gewisser Weise aber erst einmal ihre eigene Angst überwinden – nämlich die Befürchtung, der bereits ziemlich umfassend beackerten Ratgeberlandschaft ein weiteres Buch hinzuzufügen, das aber gar nichts Neues bietet. Diese Sorge ist jedoch unbegründet, denn ein so freches und mitreißendes Selbsthilfebuch findet man nur selten!

● Anja Dolatta

F*ck You, Angst!

Zeig Deiner Furcht

den Mittelfinger

von Stefanie Gräf

