… und noch viel mehr: Sichtbarkeit und Vernetzung mit dem FrauenBranchenBuch

Es gibt wohl kaum eine Frau in Hannover und Region, die das FrauenBranchenBuch nicht schon mal gesehen, in der Hand gehalten, darin geblättert oder es aktiv genutzt hat: Es gehört einfach dazu, wenn Frauen in und um Hannover sich auf den Weg machen, um ihren Platz in der Stadtgesellschaft, in Wirtschaft und Politik, in Kunst, Kultur und Wissenschaft einzunehmen. Wollen Gründerinnen eine pfiffige Idee umsetzen, Selbstständige ihr Unternehmen bekannter machen oder Frauen sich neu erfinden, das FrauenBranchenBuch mit seinen Aktivitäten zu Empowerment und Vernetzung ist für sie eine zentrale Institution. Die spannende neue Ausgabe 2021/2022 ist momentan in Vorbereitung und soll im Herbst 2021 erscheinen.

Das FrauenBranchenBuch für Hannover und Umgebung existiert seit über 20 Jahren und war bislang eng mit dem Namen seiner Gründerin Barbara Felten verknüpft, die über zwei Jahrzehnte hinweg Seele und treibende Kraft war. Als sie beschloss, sich neu zu erfinden und das Projekt in andere Hände zu übergeben, griff Gil Koebberling zu, eine unternehmenserfahrene, leidenschaftliche Netzwerkerin, die zudem in der Stadtgesellschaft bestens verankert ist. Sie nahm das FrauenBranchenBuch unter ihre Fittiche, mit viel Herz und Sachverstand. Zur Übergabe organisierte sie gemeinsam mit Asmahan el Zein im Herbst 2019 eine fulminante „Stabwechsel“-Veranstaltung im Zirkuszelt – ein fröhliches Sommerfest mit Treff, Programm und Ausstellung auf der Zirkuswiese. Ein voller Erfolg – über 200 eingeladene Frauen waren begeistert.

Im Februar 2020 organisierte Gil Koebberling dann in Zusammenarbeit mit „Frau & Beruf“ im Haus der Region eine große „fuckupnight“. Die inspirierende Veranstaltung fand hervorragenden Anklang. Rednerinnen wie Maria von Blumencron, Kirsten Minder und Alina Zimmermann berichteten über ihre Niederlagen – und die Learnings daraus. Im Anschluss folgten Fragerunden und – natürlich – Austausch und Netzwerken. Weitere Veranstaltungen waren schon fest geplant, als durch Corona all dies und vieles mehr hart ausgebremst wurde.

Weil aber Aufgeben keine Option ist, schon gar nicht für „Vollblutnetzwerkerin“ Gil Koebberling, arbeitet sie momentan an der kommenden Ausgabe des FrauenBranchenBuches, mit vielen schönen neuen Ideen. Und einem Kompetenzteam, dass sich augenblicklich neu zusammenfindet, um an der Weiterentwicklung des Projektes mitzuwirken. Zu den drei Pfeilern Print/Buch, Event und Netzwerk wird jetzt auch der vierte Pfeiler, die Onlineplattform unter www.sieh-hier.de weiterentwickelt. „Das Thema Sichtbarkeit ist wichtiger denn je, das Bedürfnis nach Vernetzung und Austausch ist groß und das Interesse an neuen Ideen und Kooperationen besteht permanent“, so beschreibt Gil Koebberling die Aufgaben. „Viele Frauen haben Ideen für neue Projekte und gerade junge Frauen sind voller Ideen und wollen in Austausch kommen. Das FrauenBranchenBuch wird auf jeden Fall weiter gebraucht, das Bedürfnis nach Kommunikation ist gewachsen. Die Ausrichtung soll sich noch erweitern, diverser werden, gezielt Frauen unterschiedlicher Herkünfte und aller Generationen integrieren.“

Das FrauenBranchenBuch wurde gegründet, um Frauenbetriebe und frauenspezifische Angebote sichtbar zu machen. Ein Branchenbuch von Unternehmerinnen plus Beratungsangebote plus frauenrelevante Themen. Viele selbständig oder freiberuflich tätige Frauen und Existenzgründerinnen haben das Buch genutzt, um sich zu zeigen und für potenzielle Kundinnen auffindbar zu sein. Dazu wurden insbesondere auf der Webseite mehr und mehr aktuelle Veranstaltungstipps geboten, ein stetig wachsendes Angebot an Events: Vortrags- und Informationsveranstaltungen, Austausch und gegenseitiges Kennenlernen. Zum Beispiel bei den beliebten Visitenkartenpartys, bei denen die Teilnehmerinnen sich und ihr Angebot vorstellen, aber auch der gesellige Teil – Genuss und gute Gespräche – nicht zu kurz kommt. Wo Inspiration und neue Kontakte einhergehen mit Sichtbarkeit.

Zum neuen Konzept des FrauenBranchenBuch gehört auch, dass neben Selbstständigen, Freiberuflerinnen und Unternehmerinnen auch andere Frauen ihren Raum bekommen – von der Künstlerin, der Erfinderin, der Moderatorin über die Musikerin, die Aktivistin, die Seniorin, die Alleinerziehende, die Ehrenamtliche, die Pflegende bis hin zur Vorständin oder der Arbeitssuchenden. „Die ganze Vielfalt soll gezeigt werden. Frauen mit ihren Stärken, mit ihren Bedürfnissen, ihren Ideen und ihren Fragen sollen sich im Buch zeigen und bei Veranstaltungen begegnen, sich gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. Was bewegt sie? Was nervt sie? Wo werden sie gebremst? Was wünschen sie sich, was brauchen sie? Eingeladen sind darum unbedingt auch diejenigen, die sich in Politik, Wirtschaft, in der Gleichstellungsarbeit und in den Medien engagieren“, so Gil Koebberling. ● GKLK

Kontakt

Gil Koebberling, Seilerstraße 12, 30173 Hannover

gil@hannomedia.de, www.sieh-hier.de