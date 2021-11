Neu in der Stadt im November

NaturKultur List

Gemeinschaftliches Gärtnern in der List: Unter dem Namen „NaturKultur List“ haben sich engagierte Nachbar*innen aus dem Stadtteil zusammengefunden, um einen Nachbarschaftsgarten im Stadtteil aufzubauen. Gemeinsam pflanzen, gießen, ernten, lernen, kochen – das und vieles mehr ist geplant auf der Grünfläche gegenüber der Leibnizschule (Ecke Röntgen- und Göbelstraße). Zwei Hochbeete, die vom Verein Ökostadt e.V. gespendet wurden, sind im Rahmen einer FerienCard-Aktion von zehn Kindern befüllt und bepflanzt worden. Denn nicht nur Erwachsene sollen von dem Angebot angesprochen werden: „Wir wünschen uns, dass Kinder erleben, wie Erdbeeren, Erbsen & Co. wachsen, und lernen, dass Obst und Gemüse nicht im Supermarkt entsteht“, sagen die Mitglieder von NaturKultur. In Kürze sollen im Gemeinschaftsgarten weitere Hochbeete sowie eine selbstgebaute Sitzgruppe des Lister Nachbarschaftsvereins Platz finden und somit neben der Möglichkeit für Urban Gardening auch Raum für nachbarschaftliche Begegnungen, Austausch und gemeinsame Aktivitäten entstehen. Für alle Neugierigen offene Treffen des Projekts finden immer montags ab 18.30 Uhr auf der Grünfläche an der Ecke Röntgen- und Göbelstraße statt. Mehr Infos zum Gardeningkonzept kann man per Mail an naturkultur@outlook.de erfragen.

Stadtteilzentrum Stöcken

Mit der Fertigstellung des Neubaus des Stadtteilzentrums Stöcken hat die Stadtteilkultur dort ein neues Zuhause gefunden – unter einem Dach mit dem Stadtteilladen und dem Leckerhaus, einer Initiative des Vereins Soziales Netzwerk Stöcken. Am 16. September wurde das Stadtteilzentrum in Anwesenheit von Oberbürgermeister Belit Onay feierlich eröffnet. Der Neubau am Stöckener Markt soll ein Ort für kulturelle Veranstaltungen sowie eine Anlaufstelle für die Bürger*innen aus dem Stadtteil sein. So gibt es einen Veranstaltungssaal mit 170 Sitzplätzen, in dem zum Beispiel Theaterabende und Workshops stattfinden. Zum weiteren Angebot gehören Rad- und Wandertouren, kreative und naturverbundene Seminare sowie Lesecafés. In den Entstehungsprozess sind auch die Bürger*innen und Anwohner*innen miteinbezogen worden: Bei dem Architekturwettbewerb, bei dem neben der Fachjury Vertretungen der Sanierungskommission, des Bezirksrats und des Rats dabei waren, wurde ein Entwurf ausgewählt, der hochwertige Komponenten aus der Passivhausbauweise vereint, etwa die Dämmung der Außenwände sowie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Bereich des Saals und der Gruppenräume. Auf dem Dach des Gebäudes soll zudem eine Photovoltaikanlage installiert werden. Außerdem wurde beim Bau auf Barrierefreiheit geachtet und beispielsweise die Akustik des Veranstaltungssaals so weit optimiert, dass auch Hörgeschädigte Vorträgen folgen können. Eichsfelder Straße 101, 30419 Hannover. Mehr Infos unter www.stz-stoecken.de. Kontakt E-Mail: stz-stoecken@hannover-stadt.de, Tel. (0511) 168 43551.

Pi3 2

Als eine fröhliche Mischung aus Bar, Eventlocation, Spa und Coachingraum präsentiert sich das Pi32, das der neue Treffpunkt für sexpositive Menschen und experimentierfreudige Kulturjunkies in Langenhagen sein möchte. Am 10. Oktober hat die „kinky Kulturstätte“ ihre Eröffnung gefeiert und damit den Startschuss für nahezu unbegrenzte Möglichkeiten gegeben: Aufgeschlossene Anfänger*innen sowie alte Szenehasen sind gleichermaßen eingeladen, in der großen Event Hall Partys namhafter Veranstalter*innen zu besuchen, sich in der stylischen Bar im Untergeschoss zu einem Drink und Plausch zurückzuziehen oder sich zusammen mit ihrer Begleitung in eine der Lovesuites zurückzuziehen. Donnerstags und freitags hat man die Möglichkeit, einen Wunschtermin im hauseigenen Spa zu buchen. Außerdem gibt es regelmäßig frivole Bühnenshows, sinnliche Filmvorführungen, Stand-Up-Comedy, Drag- und Burlesque-Performances sowie kleine Erotikmessen zu entdecken. Ebenfalls auf dem Programm stehen Vorträge von Sexual-Coaches und Workshops der SocialSanctum-Akademie, die Paare und Kleingruppen in verschiedene BDSM-Praktiken einführen. Eine schwerpunktmäßige Kernzielgruppe gibt es jedoch nicht – das Angebot ist so facettenreich aufgestellt, wie es der Vielfalt der sexuellen Strömungen entspricht! Am 6. November gastiert Andre Kramer mit seinem Soloprogramm „Zuckerbrot ist alle“ im Pi32. Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Aftershowparty im Anschluss. Tickets gibt es für 20 Euro zzgl. VVK-Gebühr auf www.pi32.de/tickets. Hans-Böckler-Straße 32, 30851 Langenhagen, Kontakt E-Mail: office@pi32.de, Tel. 0176 325 00 77 4.