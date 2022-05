Daniel Klimke liebt Mode. Aber nicht einfach irgendwelche Klamotten, sondern Kleidung, die nachhaltig und haltbar ist. Das ist genau sein Ding und das Motto seiner Vision lautet dann auch „Change the industry – save the planet“. Getreu diesem Motto hat Klimke im Jahr 2020 green.in.pieces. gegründet: Der neue Onlineshop bietet Mode für Männer, die sich bewusst für Marken entscheiden, deren Produktionsprozesse sowohl fair als auch umweltfreundlich sind.

Die Idee, einen Onlineshop für Männermode zu eröffnen, kam ihm so nach und nach: In jedem Frühling stellte er fest, dass er neue T-Shirts brauchte. Und er verspürte – wie viele andere Männer auch – wenig Lust, lange nach selbigen zu suchen. Er wollte einen Shop, der alles anbietet, was er so mag: Eine Auswahl von Marken, die nachhaltig produzieren. Und die den schädlichen Billigprodukten der Textilindustrie entschieden entgegentreten. Da Klimke solch ein Angebot nun aber nicht fand und er – als Industriekaufmann, der jahrelang Personalleiter in einem Online-Unternehmen war und BWL studiert hat – immer schon den Traum der Selbstständigkeit hatte, hat er schließlich einfach sein eigenes Unternehmen gegründet. Mitten in der Corona-Zeit. Mutig!

Natürlich gab es am Anfang, als Klimke noch alles ganz allein gemacht hat, jede Menge zu tun: Modemarken aussuchen, Hersteller besuchen, Kollektionen zusammenstellen, Internetseite aufbauen mit Design und Marketing, Logistik und Finanzierung. Und natürlich ist es ein langwieriger Prozess, im Onlinebereich eine Markensichtbarkeit zu erreichen. Er selbst hat sich drei Jahre gegeben, um organisch und nachhaltig zu wachsen.

Inzwischen hat alles bestens geklappt, auch dank der fachkundigen Hilfe von hannoverimpuls, wo man sich Zeit für ihn und sein Produkt genommen hat, um ihm mit dem Gutachten für einen Gründungskredit zu helfen und ihm wichtige Impulse mit auf den Weg zu geben. „Bei einer Online-Bewertung“, so Klimke, „würde ich fünf von fünf Sternen vergeben!“ Und so schließt er nunmehr eine Lücke und bietet eine Auswahl an Herrenmode an, die vegan und langlebig ist – und auch der Umwelt oder den Produzent*innen keinen Schaden zufügt. Denn gerade auch als Familienvater wollte Klimke Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Seine Devise lautet deshalb: lieber weniger, dafür aber besser kaufen.

Und im Sortiment von green.in.pieces können Interessierte nun mit Leichtigkeit Jacken, Pullover, Hoodies und Sweater, T-Shirts, Polos, Kappen und Mützen, Unterwäsche und sogar Rucksäcke oder Hipbags finden. Also alles, was ein Mann so für den Alltag benötigt. Die sorgfältig von Klimke ausgewählten Marken stammen aus Dänemark, Schweden und Deutschland … und sie verfügen unter anderem über das „Fair Wear Foundation“-Siegel.

Zur Kundschaft zählen inzwischen Männer zwischen 25 und 55 Jahren – wobei rund die Hälfte der Bestellungen von Frauen kommt. Und erfahrungsgemäß wird, wenn ein Teil gefällt, selbiges gleich in einer anderen Farbe mitgekauft. Das ist möglicherweise einer der Gründe für die erfreulich niedrige Retourenquote von green.in.pieces. Verpackt werden die Produkte übrigens in gebrauchten Kartons, die Klimke von seinen Büronachbarn bekommt. Nachhaltiger geht es eigentlich nicht. Und somit – da ist sich auch Marcus Rohde, Projektleiter Gründung und Entrepreneurship bei hannoverimpuls, sicher – passt green.in.pieces gut in die Zeit, legen doch zunehmend mehr Menschen Wert auf Nachhaltigkeit. Und vielen Männern sei das Klamottenkaufen vor Ort nun einmal eher lästig. „Wir sind überzeugt“, so Rohde, „dass sich der Shop weiter positiv entwickeln wird.“

● CK

green.in.pieces

Davenstedter Str. 60, 30453 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 37381307

E-Mail: support@greeninpieces.de

www.greeninpieces.de