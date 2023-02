Neu in der Stadt: Bestia Vera Pizza Napoletana

Ganz leise gab es Ende Dezember letzten Jahres im Herzen Hannovers Innenstadt ein „Soft Opening“ – seitdem wird in der Osterstraße bei Bestia fleißig Pizza gebacken.

Bestia hat nun, nach Hildesheim, auch in Hannover ein Restaurant auf 380 Quadratmetern eröffnet.

Seit 2018 wird bei Bestia traditionell nach neapolitanischer Art Pizza gebacken. Und das ausschließlich mit hochwertigen Zutaten aus der Region Neapel.

Das Grundrezept, das 2010 in der UN-Verordnung festgeschrieben wurde, besteht seit über 200 Jahren: Hefe, Salz, Wasser, Mehl. Die bei über 450°C gebackenen runden Köstlichkeiten aus dem neapolitanischen Pizzaofen dürften die Herzen für Pizzaliebhaber*innen sicherlich höherschlagen lassen. „Unser Ziel ist es, den einzigartigen Geschmack Neapels nach Hildesheim und jetzt Hannover zu bringen, die Tradition der neapolitanischen Pizza zu wahren und sie mit eigenen kreativen Ideen immer wieder neu zu erfinden.“

Das Team von Bestia begrüßt die Hannoveraner*innen in ihren neuen Räumlichkeiten – 120 Sitzplätze im Innenraum, rund 80 Außensitzplätze, zwei Etagen, ein veronagrüner Bartresen, viel Licht und kräftige Farben erwarten alle Pizzabegeisterten.

Genossen werden kann in stimmungsvoller Atmosphäre, die an den letzten oder nächsten Italienurlaub erinnert.

Neapel ist zu Gast in Hannover.

Osterstraße 27, 30159 Hannover.

Öffnungszeiten Mi-So, 17-22 Uhr.

Tel: 0511 41088730

www.bestia.pizza

info@bestia.pizza