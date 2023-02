Neu in der Stadt: Cream Patisserie & Café

An der Celler Straße gleich an der Lister Meile findet man seit dem 17.12.2022 eine neue Patisserie & Café.

Damit hat sich die Inhaberin A. Krems einen ihrer größten Träume erfüllt. Und das mit gerade einmal 23 Jahren.

Frau Krems ist gelernte Konditorin und bald schon Meister Konditorin.

Es wurde sehr viel Zeit und Liebe in den detailreichen Umbau des Ladens gesteckt. Dabei legte Sie besonderen Wert auf das Ambiente, das wirklich zum Wohlfühlen und Entspannen einädt.

Den kompletten Umbau hat sie mit eigenen Händen bewältigt – ganz nach dem Motto, wer nichts wagt der nicht gewinnt.

Das Sortiment ist von der klassischen französischen Patisserie inspiriert. „Ich backe täglich frische Croissants, Cruffins & Brioches für Euch. Alle Produkte sind handgemacht“, erzählt Frau Krems. Für wen Cruffin noch kein Begriff ist, sollte unbedingt mal vorbeischauen und einen probieren. Es ähnelt dem Croissant vom Teig und dem Muffin in der Form. Zudem ist es gerne gefüllt.

Außerdem lassen sich in der Cream Patisserie & Café immer mal wechselnde Produkte aus der Patisserie finden: Pâte á Choux, Eclairs, Paris Brest oder Macarons., natürlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.

Umrundet wird das Angebot mit echtem Bio-Kaffee aus einer kleinen, feinen Rösterei in Hamburg.

Das ganze Sortiment gibt es auch ToGo.

Wer für einen besonderen Anlass noch die richtige Torte oder andere Leckereien sucht, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse.

Anfragen per E-Mail an

CREAMPatisserieCafe@gmx.de

Celler Straße 83, 30161 Hannover.

Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr

https://www.instagram.com/cream_patisserie_und_cafe