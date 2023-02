Neu in der Stadt: Espressowerk (Siebträgermaschinen)

Es war beinahe schon ein vorzeitiges Nikolaus-Geschenk für die Espresso-Liebhaber*innen in Hannover:

Am 5. Dezember hat das Espressowerk in der List seine Türen geöffnet, um hochwertige Siebträgermaschinen und Mühlen – inklusive Einführung vor Ort, professioneller Wartungen und Reparaturen – anzubieten.

Käufer*innen haben hier die Wahl zwischen ausgewählten Modellen der Marken ECM, Profitec, Rocket und Bezerra sowie weiterer Hersteller auf Anfrage.

Für den Espressowerk-Gründer Janis Warning war Espresso immer viel mehr als nur ein Mittel zum Vertreiben der Müdigkeit.

Die verschiedenen Espressobohnen und die sorgfältige Espressozubereitung weckten schon früh sein Interesse.

Somit – und auch, weil Warning über die technische Expertise verfügt, über das Innere der Siebenträgermaschinen Bescheid zu wissen – konnte er sich einen Traum erfüllen und aus dem Hobby einen Beruf machen.

Dem Vorsatz einer offenen und transparenten Kommunikation, insbesondere bei Reparaturen, ist die Begeisterung auch anzumerken.

Ausführliche Beratungen, zahlreiches Zubehör und allerlei Espressosorten runden das Angebot ab.

Espressowerk

Voßstraße 27, 30161 Hannover.

Tel 0176 84469255.

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 10-13.30 Uhr und 15-18 Uhr

Sa 11-15 Uhr.