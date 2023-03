Neu in der Stadt: Katzentempel

Katzentempel ist eine vegane Erlebnisgastronomie mit derzeit 11 Standorten in ganz Deutschland – und weiteren in Planung.

Hannoveranner*innen dürfen sich jetzt über einen hiesigen Katzentempel freuen, der zum 1. Dezember in der Marienstraße eröffnete.

Dort haben acht Katzen aus dem Tierschutz nun ein permanentes Zuhause gefunden: Bucky, Eddie, May, Natasha, Pepper, Peter, Rocket und Tony streichen Euch um die Beine oder spielen mit Euch, während Ihr durch die vegane Speisekarte schlemmen könnt.

Das Katzentempel-Team beweist, dass die vegane Ernährung keinesfalls Verzicht bedeuten muss, sondern lecker schmeckt und auch satt macht.

Es werden Frühstück, Burger, Bowls, Sandwiches, Nachspeisen sowie kalte und heiße Getränke inklusive alkoholfreier Cocktails angeboten.



Empfehlung des Hauses:

– das Tempelfrühstück mit selbstgebackenes Dinkelbrot, Margarine, vier Aufstrichen und Obst- und Gemüsegarnitur

– das Katerfrühstück mit Baked Beans, veganem „Rührei“, Brot mit Margarine und Sesam, Hummus, Salat

– die Tofuwabohu Bowl mit Wildreis, mariniertem Tofu, gegrillter Paprika, Guerkamole, Limette, gerösteten Sonnenblumen- und Kürbiskernen, buntem Salat und Balsamico-Orangen-Dressing

– das Bananabread Sandwich: ein getoastetes Bananenbrot mit Heidelbeeraufstrich, Erdnusbuttercreme, gesalzenen Erdnüssen und Ahornsirup

Alles freilich mit pflanzlichen Zutaten, die Ressourcen schonen.

Und für jedes Kilo Kaffee wird 1 $ an eine kolumbianische NGO gespendet.

Die Mitarbeitenden wollen (wie in allen Katzentempeln) auch Gastgeber*innen und Familie sein – letzteres nicht nur für die Katzen, sondern für alle, die einen Ort zum Ankommen suchen.

Und so gehört auch ein Patenschaftsangebot zum Programm: mit 5-25 Euro monatlich wird man quasi Teil der Katzentempelfamilie und genießt exklusive Vorteile wie die Einladung zum jährlichen Patentreffen.



Auf der Website der Erlebnisgastronomie gibt es auch einen Online-Shop mit allerlei Katzenzubehör.

Der Katzentempel

Marienstraße 96, 30171 Hannover

Mo-Do 10-20, Fr 10-21, Sa 9-21, So 9-20 Uhr

0511 91160707

hannover@katzentempel.de

https://katzentempel.de