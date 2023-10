Neu in der Stadt: wellyou Fitnessstudio Linden

Nachdem Norddeutschlands Marktführer bereits 31 Fitnessstudios in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein eröffnet hat, kommt nun Nummer 32 in Hannover Linden dazu.

Auf insgesamt 2.000 Quadratmetern können Fitnessbegeisterte seit 23.Oktober in den Räumlichkeiten des ehemaligen CrossFit die Vorteile einer wellyou-Mitgliedschaft genießen: – – eine moderne Geräteausstattung,

– ein riesiger Plate-Loaded- und Freihantelbereich

– ein kompletter Hammer-Strength Maschinenpark

sowie ein Solarium und eine separate Ladies Area nur für Frauen.

Außerdem wurde ein riesiger Kursraum samt Lightshow für das vielfältige Kursprogramm vielen neuen LES MILLS Kursen angelegt.

Im Fokus des Umbaus lagen aber vor allem die Themen Nachhaltigkeit und Hygiene: Zum einen wird darauf geachtet, die ehemalige Bausubstanz des Vormieters weitestgehend zu erhalten und zum anderen investiert die Fitnesskette in viele selbst-versorgende Cardio-Geräte, die ohne zusätzlichen Strom aus der Leitung auskommen werden.

Ein ganz besonderes Highlight ist das aktuelle, vorgezogene Black-Friday-Angebot, das wellyou seinen Neukund*innen macht:

Nicht nur die übliche Startgebühr in Höhe von 69 Euro wird bei einer Online-Anmeldung ausgesetzt, es gibt auch eine einmalige Ermäßigung der monatlichen Beitragskosten von 44,80 Euro auf 19,80 Euro. Jederzeit kündbar.

wellyou

Niemeyerstraße 1, 30449 Hannover-Linden.

E-Mail: studio@wellyou-hannover.de.

Instagram: wellyou_hannover_linden.

Weitere Infos auf www.wellyou.eu/fitnessstudio-hannover-linden.