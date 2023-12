Der besondere Laden: Öznur-Art Galerie & Atelier

Inmitten der List befindet sich Öznur Kökels kleine Welt – Öznur-Art Galerie & Atelier. Egal, ob man professionell zeichnen lernen möchte, sich künstlerisch austoben oder einfach die eigene kreative Seite entdecken will: In Öznurs Kursen taucht sie mit Interessierten in die Welt der Kunst ein. Alles unter dem Motto, die innere Farbe zu entdecken.

„Wir müssen Hand in Hand als Künstler*innen diese Welt schön machen. Welche Religion, welche Sprache, ist für mich dabei egal“, meint Öznur Kökel, Künstlerin und Inhaberin von Öznur-Art Galerie & Atelier in der List. „In meiner kleinen Welt habe ich das geschafft“. Ihre kleine Welt ist ihr Laden ganz in der Nähe des Lister Platzes. Die Wände um sie herum sind mit ihren eigenen Kunstwerken geschmückt, auf dem Tisch an der Fensterfront stapeln sich Pinsel, Farben, Staffeleien – all das, was sie für ihre Kurse und Workshops braucht. Denn ihre Räumlichkeiten nutzt Öznur nicht nur als Galerie. Hier bietet sie anderen Menschen die Möglichkeit, ihre künstlerische Leidenschaft zu entdecken.

Ob in Mappenvorbereitungskursen, Manga-Zeichenkursen, Kunstkursen für Jugendliche und Erwachsene, themenspezifischen Workshops oder Firmenfeiern: In den Kunstkursen der professionellen Künstlerin lernen die Teilnehmenden verschiedene Techniken der Malerei und Zeichnung kennen und können ihre eigenen Projekte in einer kleinen Gruppe realisieren. „Du musst immer zuerst sehen lernen. Bei meinem Unterricht zeige ich zuerst, wie man richtig sehen kann – Form, Licht“, erklärt sie. Erst dann geht es ans Papier. „Ich zeige, wie man richtig mit Stift und Papier umgeht. Schritt für Schritt: Grundtechniken, Zeichentechniken, Schattierungen, dann Farbe. Wenn man keine Geduld hat, sage ich immer, sollte man zu Hause bleiben.“

Öznurs eigene Kreativität fand schon früh ihre Anfänge, ihre Leidenschaft für Formen und Farben entdeckte sie bereits im Kindesalter. Vieles brachte sie sich selbst bei, dann folgte ein Kunststudium an der Universität „Dokuz Eylül“ in Izmir in der Türkei. „Ich habe richtig intensiv Kunst, Maltechniken und Grundtechniken gelernt. Von der Wurzel an.“

Ihr Weg führte sie nach Hannover. „Ich konnte am Anfang kein Deutsch, das war sehr hart für mich. In Izmir bin ich professionelle Künstlerin, habe ein Diplom“ – in Deutschland hatte sie erstmal nichts. „Aber ich habe sofort mit der Kunst weitergemacht. Ich habe in meinem Koffer viele Farben mitgebracht“, erinnert sie sich schmunzelnd. Und es dauerte nicht lange, bis sie wieder die Kunstbühne betrat. Ende der 90er Jahre stellte sie in der Stadtbibliothek in Seelze ihre Kunstwerke aus, viele weitere Ausstellungen folgten. Sie begann Unterricht zu geben, wie auch schon ihre Eltern, die beide Lehrer waren. 2013 gründete sie dann Öznur-Art Galerie & Atelier. Denn trotz Kursen und Workshops hat Öznur keineswegs mit der eigenen Kunst aufgehört. Immer sonntags zieht sich die Künstlerin in ihr kleines Atelier zu Hause zurück und schafft neue Kunstwerke. „Das ist meine schöne Zeit. Mit Pinsel und mit Farbe.“

Auf ihrem Weg hat Öznur viele Hürden überwunden. Und auch heute ist das Leben als selbstständige Künstlerin nicht immer leicht. „Wenn Menschen durch die Tür gucken, sagt man mir oft ,Oh, du hast einen sehr schönen Beruf’“, erzählt sie. „Aber oft ist das schon ganz schön viel. Alles organisieren, Miete, jährliche Nachzahlungen. Die eine Seite ist wunderschön, die andere Seite ist hart“, meint Öznur. Doch unterkriegen lässt sie sich davon nicht. „Mein Ziel ist meine besondere Farbe zu finden. Ich male jeden Tag. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Das ist nicht das Ende. Ich muss noch die richtige Farbe finden. Es ist egal, welche Farbe, aber das ist mein Ziel. Ich habe Erfahrung mit meinem Beruf, ich bin professionelle Künstlerin. Aber ich möchte in dieser Richtung weitermachen, ohne Ende.“

Jule Merx

Öznur-Art Galerie & Atelier

Lister Straße 11, 30163 Hannover

www.oznur-art.de

Instagram @oznurart und @oznurkokel