Stanlee- der nicht ganz Dichter im Dezember und sein Monatstipp

Imagine

kannst du es vorstellen eine tag aufzustehen

es gibt keine keine kriege

es gibt keine hunger auf der welt

es gibt keine durst für kinder

es gibt keine climate change

es gibt keine plastic in der bauche von der fische

in der ozeane

es gibt keine dreckige

chemische zutaten in unsrer

essen

es gibt keine religionskriege

es gibt keine fake news

es gibt keine pestizide auf der felde

ich freue mich auf autonomen künstliche intelligence

vielleicht unser neue masters of desasters kann das leben auf der erde 1000% besser machen

ich glaube momentan der menschheit ist unfähig

technology ist da

warum ist das nicht benutzt

peace ist keine geldverdiener

john lennon lieder gibt immer noch hoffnung

happy christmas leider die wars sind not over

in 2023

__________________________

Stanlee’s Monatstipp:

JOHN LENNON

Imagine

Ich musste einfach diese Platte vorstellen in diesem Monat. Das zweite Album von John Lennon erschien 1971 und wurde von seiner Partnerin Yoko Ono produziert. Es ist für mich das beste Peace-Album ever made. Imagine ist voller Klassiker. Da ist zuerst das Stück Imagine selbst, Hymne der Friedensbewegung. „Stell Dir vor, es gibt keinen Himmel und keine Hölle. Stell Dir vor, es gibt keine Staaten und keine Religion, nichts wofür man tötet oder stirbt. Stell Dir vor, es gibt keinen Besitz, keine Habgier, keinen Hunger. Stell Dir vor, alle Menschen leben in Frieden und in einer brüderlichen Gemeinschaft auf dieser Erde.“ Ein wirklich schöner Traum. Da ist aber auch „I Don’t Wanna Be a Soldier Mama“, sein Protest gegen den Vietnamkrieg mit einem absolut passenden psychedelischen Saxophone. Und da ist „Jealous Guy“ – Gewalt in Beziehungen, der Krieg ganz privat. Klingt von der ersten Sekunde nach John Lennon. Vielleicht ist das Cover von Roxy Music inzwischen bekannter, aber schreiben konnte dieses Stück nur John Lennon.

In „Gimme Some Truth“ will er die Wahrheit, auch ein Thema, das in der heutigen Fake-News-Zeit und glatten Instagram-Schönheit aktueller denn je ist. Dazu „Crippled Inside“, ein Acoustic Masterpiece mit Slide Guitar (könnte auch ein Beatles-Song sein) und „Oh Yoko“, einfach ein Liebeslied. Nur „Happy Xmas (War Is Over)“ fehlt auf diesem Album.