Von Bildungs- und Chancengleichheit ist das deutsche Bildungssystem Meilen entfernt. Wie erfolgreich man durch seine Schuljahre kommt, hängt noch immer von ökonomischen und sozialen Faktoren ab. Die KinderHelden setzten da an, wo das System versagt.

Kinder starten nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen in die Schule: Wenn die Alleinerziehenden lange arbeiten müssen und nicht mittags nach der Schule ihren Kleinen bei den Hausaufgaben helfen können. Wenn zu Hause kaum Deutsch gesprochen wird. Wenn viele Geschwisterkinder ebenso nach Aufmerksamkeit verlangen. Die Lebensrealitäten sind vielfältig, doch diese Unterschiede prägen oft den Bildungsweg entscheidend. Diese Lücken fängt das Schulsystem nicht genügend auf. „Diese Kinder haben schon beim Schulstart einen riesigen Nachteil, den sie ihr ganzes Bildungsleben mit sich herumtragen werden“, betont Laura Held, die Projektmanagerin von KinderHelden.

Die KinderHelden wollen dem entgegenwirken. Grundschulkindern mit schwierigen Startbedingungen werden ehrenamtliche Mentor*innen an die Seite gestellt. „Je früher wir ansetzen, desto mehr können wir bewegen, damit dieser Nachteil gar nicht erst so groß wird“, fährt Laura fort.

Denn Kids brauchen Menschen, die ihnen zuhören, ihnen Anregungen geben, sie ermutigen und unterstützen – auch außerhalb der Familie. „Die Mentor*innen sind für die Kinder Vorbilder, Gesprächspartner*innen, Lernunterstützungen, Freizeitbegleiter*innen“, erklärt Laura. Einmal die Woche treffen sich die Tandems für zwei, drei Stunden an einem öffentlichen Ort. „Aber wie die gemeinsame Zeit gestaltet wird, ist wirklich total unterschiedlich bei jedem Tandem. Weil auch die Kinder so unterschiedlich sind.“ Ob schwimmen gehen bei gutem Wetter, ein Besuch im Landesmuseum, Hausaufgaben machen, das Einmaleins im Park üben oder bei vermeintlichem Schietwetter bei einem Spaziergang in Pfützen springen – die Möglichkeiten für die Gestaltung der Zeit sind vielfältig. „Das ist ja auch alles Lernen. Und so wichtiges – nämlich wie kann ich meine Freizeit gestalten? Das sind oft sehr lebenspraktische Sachen“, meint Laura.

Alle Kids, die an diesem Projekt teilnehmen, machen das freiwillig. Und mit großer Freude: „Es ist halt jemand, der nur für sie kommt. Jemand ganz Besonderes. Diese Bezugsperson müssen die Kinder nicht teilen, nicht mit den Geschwistern, nicht mit den Klassenkamerad*innen – sondern es ist ein*e Kinderheld*in nur für sie.“

In Hannover gibt es dieses Projekt seit 2019. Finanziert wird der Verein über Spenden. „Wir haben in Hannover das Glück, dass wir eine ganz tolle Unterstützung von der Swiss Life Stiftung haben“, betont Laura. Jedes Jahr können im Rahmen der KinderHelden ca. 100 Kinder in sechs Kooperationsschulen in Hannover gefördert werden. Bundesweit sind es jährlich sogar 1400 Kids.

Und das Projekt zeigt Wirkung. „Es gibt bei uns tolle Erfolgsgeschichten von Kindern,

die es dank ihrer Mentor*innen als erste aus ihrer Familie aufs Gymnasium geschafft haben.“ Auch die Evaluation, die im letzten Jahr durchgeführt wurde, zeichnet eine positive Bilanz. Die Lesekompetenzen der Kinder, ihr Selbstwert und psychisches Wohlbefinden – all das ist im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Tandems gestiegen. „Das ist so wertvoll!“, unterstreicht Laura.

Damit noch mehr Grundschüler*innen von diesem Projekt profitieren können, braucht es mehr Mentor*innen. „Ich glaube, dass jede*r Mentor*in sein kann. Wer irgendwie neugierig ist und Lust hat, sich auf das Projekt einzulassen, kann uns gerne die Zeit schenken.“ Sobald man 16 Jahre alt ist, verlässlich zwei, drei Stunden die Woche Zeit hat und das Interesse mitbringt, auf eine andere Lebenswelt zu stoßen, ist man bei den KinderHelden goldrichtig. Zeit, die nachhaltige Veränderungen bewirken kann: „Man kann als Mentor*in für den*die Einzelne*n den Unterschied machen.“

