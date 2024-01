Neu in der Stadt: Klingenberg Möbel-Outlet

Designklassiker sind zeitlos und begehrt. Die klare Formsprache überzeugt. Auch deshalb, weil Stilikonen von Fritz Hansen oder Vitra für sich wirken und Exklusivität ausstrahlen, ohne zu überstrahlen.

Die Klingenberg GmbH bietet Designklassiker zum Mieten und Kaufen an, agiert mit diesem Geschäftsmodell nachhaltig wie international seit Jahrzehnten erfolgreich und verkauft – perfekt aufbereitet – Messe- und Eventrückläufer aus dem Vermietgeschäft zu unschlagbar günstigen Preisen im eigenen Showroom auf dem ehemaligen Weltausstellungsgelände der Expo 2000, in diversen Webshops und jetzt auch in der Südstadt.

Auf 1200 qm Lagerhalle eröffnete das Klingenberg Möbel-Outlet, in der Anna-Zammert-Str. 28, eine neue Filiale. Klingenberg kauft hochwertige gebrauchte Möbel im großen Stil seit 2021 auf und verwertet sie nachhaltig, indem er sie einem Second-Life zuführt und zu unschlagbar günstigen Preisen anbietet.

Weil die Lager prall gefüllt sind und regelmäßig weitere Möbellieferungen aus der ganzen Republik eintreffen, eröffnete Klingenberg im November 2023 das neue Outlet für hochwertige Möbel und Designklassiker. Hier werden Markenprodukte mit Nachlässen von bis zu 95 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis abverkauft. Egal ob Stühle, Barhocker, Leuchten, Sessel, Sofas, Tische, Schränke oder Regale namhafter Hersteller*innen, das Klingenberg Outlet bietet eine große und vielseitige Auswahl an Möbeln an.

Klingenberg Möbel-Outlet

Anna-Zammert-Str. 28,

30171 Hannover.

Sa 10-18 Uhr.

E-mail: info@klingenberg.org

https://www.klingenberg.org/OUTLET/

Fotos: Klingenberg / Stefan Schlutter