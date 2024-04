Neu in der Stadt: KeQ Eismanufaktur

Etwa jeder Zehnte in Deutschland ernährt sich vegetarisch oder vegan, Tendenz steigend.

Der Verzicht auf Fleisch ist beiden gemein, doch Veganer verzichten zusätzlich auf alle tierischen Produkte und damit auf viele Lebensmittel, von denen der Nichtveganer nicht bedenkt, dass sie auch tierische Produkte enthalten.

So zum Beispiel Eis: Auf Milchprodukten basierend, ist in vielen Eisläden das einzige vegane Angebot das Sorbet. Lecker, ohne Frage, aber für viele nicht zu vergleichen mit leckerem, cremigem Eis – so auch für das Team der KeQ Eismanufaktur.

Ihr handgemachtes Eis besteht aus Milchalternativen: Hafermilch ist ebenso eine Basis wie Lupinen Lughurt. Für Fruchteis verwendet das KeQ-Team regionales Obst, oft auch aus der „2. Wahl“. Überhaupt nutzen die KeQ-Eismacher regionale Produkte, wo es nur geht; überregionale Zutaten beziehen sie aus sozialen und nachhaltigen Projekten direkt vom Erzeuger und nur zur Saison.

Damit leisten sie nicht nur einen Beitrag zur kulinarischen Vielfalt in Hannover, sondern auch zum Umweltschutz und zur bewussten, gesunden und nachhaltigen Ernährung.

Und wer auf seinem Event leckeres veganes Eis anbieten möchte, kann das Eisfahrrad der KeQ Eismanufaktur mieten.

Am 23. März eröffnet die KeQ Eismanufaktur im Lola Loseladen. Dies ist kein Zufall, steht der Loseladen doch für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein – damit identifiziert sich auch das Team der KeQ Eismanufaktur.

Lola Südstadt, Stephansplatz 13, 30171 Hannover.

Mo-Do 10-19 Uhr, Fr 09-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr.

https://eismanufaktur-keq.de

https://www.facebook.com/Eismanufaktur.keQ