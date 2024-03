Neu in der Stadt: Klavierhaus Döll

Es ist soweit – das Klavierhaus Döll zieht um, von Hannovers City in den Stadtteil List.

Die neue Adresse des Traditionsunternehmens liegt gut erreichbar im Pelikanviertel, Ecke Podbielskistraße.

Ariane Jablonka, die geschäftsführende Gesellschafterin des Klavierhaus Döll, freut sich „auf einen Neubeginn in großen, lichtdurchfluteten und wunderschönen Räumen. Nach über 66 Jahren in der Schmiedestraße sind wir jetzt aus diesem Standort, dem unser Haus stets treu geblieben ist, ‚herausgewachsen‘. Aber jetzt ist es soweit – die richtige Zeit für die List ist gekommen.“

Mit dem Klavierhaus Döll, dem sie seit dreißig Jahre angehört, verbinde sie eine lebenslange Liebe, so Ariane Jablonka. Sie möchte sich, gemeinsam mit ihrem erfahrenen und engagierten Team einen Traum verwirklichen: „Wir wandeln unser bezauberndes Geschäft um in den „Concept Store Klavierhaus Döll“, eine kulturell anregende Verbindung von Klavier & Flügelverkauf und Konzert- & Kunst-Eventlocation. Der neue Concept Store wird Kultur und Business verbinden. Was bleibt ist jedoch die bewährte Döll-Unternehmensphilosophie, die jedem Kunden das bestmögliche Produkt zum bestmöglichen Preis in der jeweiligen Preislage anbietet und dies auf einem für beide Seiten realisierbaren Weg. Ab dem 2. Februar startet die schwungvolle Eröffnung des ca. 1.000 Quadratmeter großen, modernen Geschäft.

Günther-Wagner-Allee 7, 30177 Hannover-List.

Mo-Sa 12–18 Uhr und nach Vereinbarung.

Tel: 0511 30187732

Email: info@klavierhaus-doell.de



https://www.klavierhaus-doell.de/

https://www.facebook.com/klavierhausdoell