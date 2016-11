Verlosung: Hannover-Adventskalender***

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Schoko-Weihnachtskalender mit Hannover-Motiv. Wie in einem Bilderrätsel ist der Herr Leibniz, das Universalgenie und Namensgeber von Millionen von Butterkeksen sowie einer Universität gleich mehrmals zu finden. Aber auch andere prominente Gesichter der Stadt tummeln sich auf dem bunten Kalender, der von Illustrator Thorsten Wilkens und Herausgeber Klaus Lange gestaltet wurde. Ja, auch der Eine, der Böse, ist wieder mit drauf. Ab dem 13. Oktober ist der Kalender unter anderem bei Galeria Kaufhof, in teilnehmenden REWE-Märkten oder im Historischen Museum für 3,60 Euro erhältlich. Von jedem verkauften Kalender erhalten die Clinic-Clowns-Hannover e.V., die das Lachen und die Lebensfreude zu kranken Kindern im Krankenhaus bringen, 10 Cent. Bei einer Auflage von 22.500 Exemplaren kann da schon ordentlich was für den guten Zweck zusammenkommen. Also: Los, Hannover, Adventskalender kaufen!

Oder gewinnen! Das STADTKIND verlost einen ganzen Stapel Hannover-Adventskalender. Wer zuerst kommt, gewinnt zuerst – solange der Vorrat reicht. Einfach bis zum 15. November eine Mail unter dem Stichwort „Adventskalender“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!