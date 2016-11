Wie funktioniert eigentlich Kommunikation?

Mitmach-Ausstellung „Von mir zu dir!“ im Kindermuseum Zinnober

Man kann nicht nicht kommunizieren, lautet ein vielzitierter Satz des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick. Das klingt verwirrend, ist es aber gar nicht. Denn Kommunikation bezeichnet nichts weiter, als dass wir immer und überall Botschaften empfangen und senden – und zwar auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ob über die Sprache, Mimik und Gestik, ob per Brief, Telefon, SMS oder …

In der Mitmach-Ausstellung „Von mir zu dir!“ beleuchtet das Kindermuseum Zinnober verschiedene Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren – früher wie heute. Während damals noch das Telegramm oder die VHS-Kassette als gängige Kommunikationsmittel genutzt wurden, gehören inzwischen vor allem das Smartphone oder Youtube-Videos zum Alltag. Auch spezielle Kommunikationsformen wie Geheimschriften oder die Blindenschrift werden vorgestellt. Die jungen Museumsbesucher lernen das Morse-Alphabet kennen, können auf einer alten Schreibmaschine tippen, alte Schallplatten auflegen oder mit dem selbstgebastelten Dosentelefon oder der Zinnober-Rohrpost Kontakt aufnehmen.

Zur Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch, den 30. November, ist die hannoversche Autorin und Historikerin Janet von Stillfried eingeladen, die um 11 Uhr ihr neues Buch „Nadja und Nico – eine Freundschaft im Krieg“ vorstellt. Die Erzählung spielt in den Jahren 1943/1944 und handelt von einer Freundschaft zwischen einem deutschen Jungen, der in Linden lebt, und einer 12-jährigen Ukrainerin, die als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt wurde. Die Geschichte ist für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene geschrieben und wurde von Ingo Siegner, Schirmherr des Kindermuseum Zinnober, illustriert. Ab 11.30 Uhr wird die Mitmach-Ausstellung eröffnet.

30. November 2016

11 Uhr Buchvorstellung

11.30 Uhr Ausstellungseröffnung

Kindermuseum Zinnober (Badenstedter Straße 48, 30453 Hannover)

Mehr Infos unter: www.kindermuseum-hannover.de