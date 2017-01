Dass das Ehrenamt im sozialen Bereich die professionelle soziale Arbeit nicht ersetzen kann und soll, steht außer Frage. Und doch lebt das gesellschaftliche Miteinander auch von der Nachbarschaftshilfe, dem gegenseitigen Unter-die-Arme-Greifen und der ehrenamtlichen Arbeit.

Gerade im sozialen Bereich ist ein fundiertes Know-how von Vorteil, um andere Menschen unterstützen zu können. IKEM, die städtische Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit, bietet deshalb Anfang 2017 wieder einen kostenlosen Qualifizierungskurs für ehrenamtliche Mitarbeit in der Einzelfallhilfe an. Wer ehrenamtlich für die Stadt Hannover tätig sein möchte, kann sich an acht Abenden auf die Arbeit – ehrenamtliche Kinderbetreuung oder Hausaufgabenhilfe in Familien in Notsituationen, Besuchspatenschaften für Menschen mit chronischen Erkrankungen, Hilfestellung bei Behördengängen und ähnliche Tätigkeiten – vorbereiten.

Der Kurs findet vom 18. Januar bis 8. März 2017, immer mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr, im Fachbereich Soziales der Stadt Hannover, Hamburger Allee 25, statt.

Infos und Anmeldungen unter: Tel. (0511) 168-41572 oder 168-45692.