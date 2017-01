Ticketverlosung: „One Piece Gold“ im CinemaxX***

Die Filmreihe KAZÉ Anime Nights startete im Februar 2016 und erfreute sich an einer wachsenden Fangemeinde. 130 Kinos beteiligen sich ab 2017 an der zweiten Runde der japanischen Anime-Reihe. Geplant sind in diesem Jahr acht bis zehn Vorstellungen in allen deutschen und österreichischen Ketten (CinemaxX, UCI, CineStar, Kinopolis, Cineplex) und einigen lokalen Programmkinos.

Am 10. Januar wird die neue Event-Reihe mit dem 12. Kinoabenteuer der Strohhutbande „One Piece Of Gold“ eröffnet – in der deutschen Synchronfassung und in 3D.

Zum Film: Pirat Monkey D. Ruffys Crew bekommt es auf der Casino-Insel Grand Tesoro mit dem superreichen Casino-Boss Gild Tesoro zu tun. Dieser ist der Macht des Goldes verfallen und entpuppt sich als gieriger Halunke mit übermächtigen Kräften. Als er jedoch Zorro entführt und an den Kragen will, nimmt die Strohhutbande den Kampf mit Gild Tesoro auf … One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda begleitete den Film als ausführender Produzent und entwarf persönlich die neu auftretenden Figuren sowie exklusive neue Outfits für Ruffy und seine Crew. Regie führte Hiroaki Miyamoto, der bereits über 300 Folgen der One-Piece-TV-Serie inszenierte.

10. Januar 2017

20 Uhr

CinemaxX Hannover

Wer sich dieses filmische Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Das STADTKIND verlost 2×2 Tickets. Einfach bis zum 5. Januar eine Mail unter dem Stichwort „One Piece Gold“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!