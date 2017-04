Ticketverlosung: Multivisionsshow „Planet Wüste“ im Aegi***

Michael Martin reist seit 30 Jahren durch die Wüsten dieser Welt und zählt zu den erfahrensten Wüstenfotografen. Der Diplom-Geograph und Abenteurer veröffentlichte 30 Bildbände und Bücher, hielt über 2000 Vorträge und produzierte mehrere Fernsehfilme. 2009 startete er sein neues Projekt „Planet Wüste“, für das er neben den Trockenwüsten nun auch die Kälte- und Eiswüsten der Arktis und Antarktis bereiste. 40 Expeditionen führten ihn innerhalb von sechs Jahren in die entlegensten und extremsten Gebiete der Erde – vom Nordkap über Spitzbergen und Sibirien nach Alaska, Kanada und Grönland bis zum Nordpol, von der arabischen Rub al Khali über die asiatischen und nordamerikanischen Wüsten bis in die Sahara, von Namib und Kalahari bis zu den australischen und südamerikanischen Wüsten und schließlich rund um die Antarktis bis zum Südpol. Seine Impressionen teilt er nun in der beeindruckenden Multivisonsshow „Planet Wüste“.

Samstag, 25. März 2017

19.30 Uhr

Theater am Aegi

